Un descuido de la Federación pone en peligro el circuito de carreras populares

Cruce de correos, acusaciones, quejas, justificaciones y aclaraciones a cuatro bandas en el atletismo extremeño. Diputación de Badajoz, Ayuntamientos, Federación Extremeña y clubes mantienen un intenso pulso por la falta de subvención del Programa de Dinamización con el que se financia el circuito de carreras populares por diferentes localidades de la provincia. La FExA se quedó sin esta ayuda de unos 25.000 euros al no presentar el proyecto, con lo que se pone en peligro la celebración de estas pruebas tradicionales en Berlanga, Cabeza del Buey, Llerena, Monesterio, Mérida, Don Benito, Fregenal, Zafra y Fuente del Maestre.

Clubes y ayuntamientos exigen explicaciones. El presidente de la institución provincial dejó claro en el pleno del 1 de junio que la FExA no ha recibido dicha ayuda porque no se presentó. Miguel Ángel Gallardo lamentó que «la Federación haya difundido una versión que no es cierta para eludir sus responsabilidades». Desde la FExA aclaran que siempre han admitido su culpa y tratado de buscar fórmulas. «No ha sido nuestra intención ofender a nadie ni cuestionar a la Diputación y si es así pedimos disculpas», apunta Pedro Talavera. Según expone el secretario federativo, el error parte por un cambio de fechas. «Siempre se ha publicado en marzo y este año el plazo acabó el 27 de enero. Nos dimos cuenta el 1 de febrero pero ya era tarde. Lo hemos intentado solucionar por todos los medios». La Diputación tiende la mano a buscar una solución y la FExA garantiza el desarrollo de las pruebas.