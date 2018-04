Un extremeño corre en casa de Kim Jong-un Jorge Vasco (de blanco) durante la maratón de Pyongyang. :: hoy El extremeño Jorge Vasco participó el 8 de abril en la maratón de Pyongyang MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 13 abril 2018, 08:48

Pyongyang (Corea del Norte), estadio Kim Il-sung abarrotado en las gradas con más de 40.000 enfervorizados espectadores. La temperatura serpentea por encima y por debajo de los cero grados. Son las nueve de la mañana del 8 de abril y la maratón del reino hermético está a punto de dar el pistoletazo de salida. Centenares de corredores hacen estiramientos, realizan selfis para la posteridad o simplemente contemplan atónitos la estampa. Entre ellos, un extremeño de 42 años, natural de Casas de Palomero (Cáceres), aunque residente en Talavera de la Reina desde hace varios años.

«La gente allí nos daba la mano como si fuéramos campeones olímpicos porque es quizás la única ocasión que tienen en la vida de tocar a un extranjero». Así lo narra en primera persona Jorge Vasco Mahillo, que fue uno de los más de 400 corredores forasteros que se inscribieron en una prueba que está abierta a los deportistas de fuera desde el año 2014. Antes de esa fecha quedaba restringida a atletas de élite que requerían una invitación oficial.

La cifra de visitantes ha caído en picado por las tensas relaciones internacionales entre EE UU y Kim Jong-un. No en vano, en 2017 hubo más de un millar de corredores procedentes de otros países, más del doble que en esta edición.

La maratón es, además, uno de los pocos salvoconductos para poder acceder a Corea del Norte para los occidentales. «Era un lugar que quería conocer y una de las formas de entrar es participar en esta prueba». Llegó el 4 de abril previa parada en China. Cuenta que junto con Rusia son las dos únicas opciones para acceder a la península asiática. «Van unos 5.000 o 6.000 turistas al año y tienes que entrar en grupo, no puedes ir individualmente».

Su expedición la componían una decena de personas, coincidiendo con ingleses, suizos, suecos, austriacos y franceses. Nunca se movían con autonomía, para cualquier trayecto estaban sometidos a una continua vigilancia. «Aquello es diferente a todo. No puedes ir solo a ninguna parte», relata. Para salir de hotel necesitaban la supervisión del encargado del grupo e iban acompañados por el guía, un conductor y un cámara que hacía un vídeo para ellos. «Tanto control es para proteger a la población de tener contacto con los extranjeros», reflexiona.

Jorge Vasco no olvidará la experiencia. «El estadio estaba hasta arriba. Te despiden con vítores y con gritos y te reciben igual a la vuelta; como si fueras un campeón, se te pone la piel de gallina».

El recorrido, en cambio, no le cautivó al tratarse de una ciudad de construcción moderna, con avenidas largas y muy anchas. El frío fue otro de los protagonistas, llegando a aparecer tímidamente la nieve en algunos momentos y sufriendo las inclemencias del viento.

Deportivamente cumplió con sus expectativas. «La preparé para correrla en cuatro horas, que es un tiempo muy modesto, pero quería llevar un ritmo que me permitiera no perderme ningún detalle. Al final llegué a la meta en tres horas y 57 minutos».

Propaganda política

De su estancia en Pyongyang rememora con especial admiración la visita a un colegio, que define como «de élite, por lo bien preparado que estaba», como ejemplo de engranaje de la cadena propagandística del país. «Me quedo con las caras de los niños, pudimos incluso hablar con ellos. Mostraban mucha sorpresa ante los extranjeros, se pusieron en pie cuando entramos en la clase».

No puede evitar una risa nerviosa y cómplice cuando escucha la pregunta del millón, ¿qué te dijo tu mujer cuando le contaste que te ibas a hacer una maratón a Corea del Norte? No le pilló por sorpresa, es la primera vez que corro en un sitio así, pero sí he visitado otros lugares exóticos, con ella incluso. Lo único que me comentó es que tuviera mucho cuidado y que disfrutara».

Ya tiene en mente su siguiente objetivo. «Me gustaría competir el año que viene en la media maratón de Tayikistán, porque uno de mis sueños es visitar todos los países de la antigua URSS. He ido a siete y me faltan 8 de los 15 que la componían».