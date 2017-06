El Cerro mira hacia arriba desde su base Plantilla y cuerpo técnico del Cerro de Reyes FS, ya equipo de Segunda División. :: j. v. arnelas David Serrano planifica la próxima plantilla, que será una continuación de la actual más un cierre, un pivote goleador y otro guardameta MARCO A. RODRÍGUEZ Viernes, 16 junio 2017, 09:05

badajoz. La construcción de un edificio debe comenzar por los cimientos, no por la sexta planta. Trasladado al fútbol sala, y en concreto al exitoso Cerro de Reyes, se puede aseverar que los pilares ya están avanzados en el club pacense. Pozo, Bebo, Nene, Nenu, Samuel, Aarón, Rafita, Sergio, Juanillo, Román, Miguel y Borja. Fueron los doce apóstoles del ascenso cerrista, sufrieron hasta la extenuación el sábado para eliminar al Noia gallego y representan la primera piedra para un nuevo proyecto en Segunda División. La entidad ha puesto en manos de su técnico David Serrano la confección del plantel para la venidera campaña y su idea es alterar muy poco lo que funciona, otra máxima que siempre conviene atender.

Serrano apuesta por sus chavales, algunos más chavales que otros pues ha dirigido jugadores tan veteranos como contrastados. Está muy satisfecho con lo que tiene y considera que hay nivel como para competir en la segunda categoría nacional. La base permanecería inalterable, afirma, y sólo habría que realizar unas tres incorporaciones que eleven el nivel. Refuerzos que ya tienen destino. Un cierre que sea polivalente y con calidad para sacar el balón desde atrás liberando de esa tarea a Aarón, un pivote con características de goleador y un portero que se sume a Miguel para contar con dos de cierto nivel. «No me hace falta mucho más. Estos jugadores tienen calidad para jugar en Segunda División. La base ya la tenemos, hemos invertido tiempo en formarlos y debemos seguir con ella porque si no lo hacemos perderíamos al menos un año. Estos chicos están adaptados y saben jugar bien juntos. Hacer un equipo nuevo sería perder mucho tiempo en la táctica y en la adaptación. No tengo todavía los 15, pero sí al menos 10», resume el entrenador.

El caché de los fichajes dependerá del presupuesto que pueda alcanzar este verano el GV Energía Cerro de Reyes. Y antes de conocerlo debe acabar un proceso por el cual el club nombrará una nueva junta directiva. El presidente actual, Emilio Ballester, está en funciones y se espera la entrada en la misma de más gente para poder crecer. David Serrano avanza que sus pesos pesados (Aarón, Nene, Rafita, Sergio...) le han comunicado su intención de continuar en Badajoz, y más a las puertas de la Segunda, aunque puede que haya que hacer frente a alguna oferta que venga desde fuera.

Menos dudas conciernen al banquillo blanquiazul. Está garantizada la continuidad del entrenador. Incluso lo estaba en caso de un hipotético no ascenso. «Sigo seguro», confirma el implicado. Además, asegura que todavía no le ha llegado ninguna oferta, ni siquiera del extranjero como le sucedió el pasado año desde lugares tan dispares como Inglaterra o Líbano. «No me lo pensé mucho. ¡Qué pinto yo en Líbano si me costaría mucho irme a Sevilla!».

Respecto a lo sucedido el sábado, David Navarro reconoce que lo pasó muy mal. «Hubo dos momentos en los que vi peligrar el ascenso. Pensaba que se nos escapaba. Con el 0-2 primero y después cuando al final se vuelven a ir dos goles (4-6). Pasé un mal rato. Estábamos muy nerviosos, había mucha tensión en el pabellón, el calor... Confiaba en que el equipo reaccionaría. No me gusta perder, y menos en mi casa». Los cerristas no habían caído en el Antonio Domínguez en toda la temporada y lo hacían en el momento menos oportuno. «Yo sabía que ellos podían darnos un susto igual al que nosotros dimos allí. Tu portería es difícil dejarla a cero y me preocupaba, más que el marcador, el juego de ellos y que a nosotros no nos salían las cosas. Parecía un correcalles». Por suerte, al final salieron.