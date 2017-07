FÚTBOL SALA El Cerro se inscribe en Segunda B El Cerro celebró el ascenso, pero la Segunda la disfrutará el Noia. / J. V. A. La LNFS reitera al club pacense su no admisión al no haber cumplido con los requisitos y anuncia las dos vacantes en Segunda para Noia y Córdoba J. P. badajoz. Martes, 11 julio 2017, 08:30

El Cerro de Reyes FS asume su destino en Segunda B. La LNFS le remitió este lunes la respuesta a su reclamación y se mantuvo firme en su decisión de no admitir al club pacense en Segunda, a la vez que escueta en sus explicaciones. «Tal y como refiere en su misiva, efectivamente, el Club Sporting Cerro Reyes no ha podido ser inscrito como club integrante de la LNFS, por no cumplir con los requisitos estatutarios exigidos y puestos en su conocimiento con antelación», exponía en el escrito firmado por el presidente Javier Lozano.

La directiva cerrista se resigna a dar por perdida su plaza en la categoría de plata ganada en la pista y ya ha formalizado su inscripción en Segunda B con el ascenso como objetivo prioritario. «Ha sido un jarro de agua fría, pero ya estamos trabajando como equipo de Segunda B y esto nos hará más fuertes. Vamos a dar más guerra que el año pasado», reconocía Emilio Barrantes, presidente del Cerro. La LNFS, por su parte, anunciaba este mismo lunes que las dos vacantes dejadas por el club pacense y la renuncia del Jumilla eran ocupadas por el Noia y el Córdoba. «Dos equipos que quedaron detrás de nosotros. Al Noia les eliminamos en la fase de ascenso y el Córdoba quedó segundo en liga. Es mucha casualidad», critica Barrantes.

El Cerro cree que se les ha querido quitar de en medio -«no sabemos si es que les pilla muy lejos y no tienen ganas de venir a jugar a Extremadura», sostiene Barrantes- y también había solicitado a la LNFS un certificado de cumplimiento de los otros clubes de Segunda que el máximo organismo del fútbol sala español no ha atendido. «Como comprenderá, no existe animadversión alguna hacia dicho club ni hacia ningún otro, sino que es obligación de la LNFS preservar el correcto desarrollo de la competición, y esta finalidad no se garantiza si los clubes participantes no cumplen las normas que ellos mismos han aprobado», continuaba la respuesta oficial. En ese sentido, el presidente cerrista subraya la contradicción de contar con el apoyo de los clubes que forman parte de la LNFS que dicta las normas. «Hemos recibido llamadas de clubes dándonos su apoyo. El miércoles se celebra la asamblea y la LNFS realmente son los clubes, son los que ponen las normas, a ver qué pasa. Nosotros al no estar en la LNFS no tenemos ni voz ni voto. Ya no podemos hacer más de lo que estamos haciendo».

Al Cerro le ha perseguido un cúmulo de circunstancias que han jugado en su contra como ser un equipo prácticamente aficionado que en dos años ha pasado de Tercera a Segunda, la premura del ascenso, el cambio de junta directiva, el bloqueo de la burocracia por la Feria de San Juan... «Somos un equipo recién ascendido. Los avales los teníamos, pero el dinero físico no lo pudimos disponer hasta el miércoles. También nos dijeron que el presupuesto no era viable, pero nuestra junta es nueva y lo tuvimos que hacer todo muy rápido».

El Cerro ya tiene el visto bueno del Ayuntamiento para jugar sus partidos y entrenar en La Granadilla.