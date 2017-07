FÚTBOL SALA El Cerro, en La Granadilla ya sea en Segunda o 2ª B El Ayuntamiento le cede el pabellón para los entrenos y los partidos; el club da los primeros pasos para su profesionalización REDACCIÓN badajoz. Lunes, 10 julio 2017, 08:56

Que el GV Cerro de Reyes FS recibiera la semana pasada el mazazo de la no admisión en Segunda División por parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala no significa que no se ponga manos a la obra en su próximo proyecto. Sea en la categoría que sea, a la espera de que su solicitud para el reingreso vea la luz, ya tiene el 'sí' del Ayuntamiento -a través de la gerencia de la Fundación Municipal de Deportes- para utilizar el pabellón de La Granadilla tanto en los partidos como en los entrenamientos. En un comunicado, el club informa de que, asesorado por el consistorio, está dando los primeros pasos hacia la profesionalización en todos sus departamentos. Una medida que servirá para evitar los errores burocráticos que le han privado, salvo milagro, del ascenso.