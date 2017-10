FÚTBOL SALA El Cerro, y con goleada, el único con triunfo Los pacenses pasaron por encima del Victoria Kent (0-8), pero caen Navalmoral y Cáceres MIGUEL CAMACHO Lunes, 16 octubre 2017, 08:24

navalmoral. De los tres representantes extremeños en Segunda B, en la sexta jornada, sólo consiguió vencer el Ibereólica Cerro de Reyes, por 0-8 al Victoria Kent, para continuar al frente en solitario del grupo V y volver a presentar su candidatura al ascenso. En el otro, el IV, hubo derrotas. El Integra2 Navalmoral en cancha del Ciudad de Móstoles por 5-3, perdiendo la oportunidad de ser segundo, y el Cáceres UEx ejerciendo como local frente al Movistar Inter B por 1-4. Ambos ven frenadas sus aspiraciones en el tren de cabeza.

El conjunto pacense no quiso sorpresas en Alhaurín de la Torre y no falló, logró una goleada que le mantiene como el máximo realizador en lo más alto de la clasificación de su grupo, además de ser el menos goleado. Los de Badajoz fueron muy superiores a los malagueños, que aguantaron el tipo en los primeros veinte minutos con un discreto 0-2 hasta el descanso. En la reanudación el Ibereólica no dio concesiones y arrolló a un rival valiente asestándole golpes definitivos para asegurar la clara victoria. Marcaron Aarón (3), Bebo (2), Richarte, Juanillo y Nene para alcanzar los 15 puntos, dos más que sus inmediatos perseguidores, Xerez y El Ejido, que será precisamente su próximo rival en un choque de alto voltaje en La Granadilla en busca del liderato.

Entretanto, el Cáceres cayó inesperadamente ante el filial del Inter. De todas formas, las expulsiones de Apa y Javi facilitaron mucho el trabajo a los madrileños ya que en superioridad numérica marcaron dos goles que decidieron. El tanto de Fernan fue insuficiente para arrancar algo positivo de este partido que se volvió bronco en varias fases del juego. Los universitarios caen al centro de la tabla, octavo puesto con 9 puntos, aunque sin perder demasiado la vista de los primeros. En la jornada que viene tendrán oportunidad de estrechar aún más la distancia ya que viajarán a la pista del segundo clasificado, el Nueva Elda.

Por último, el conjunto de Navalmoral se vino de vacío de Móstoles tras un enfrentamiento que se le puso muy cuesta arriba antes del descanso. Los moralos cuajaron los minutos más espesos de la temporada y lo pagaron caro ante unos madrileños muy dinámicos. Poco antes del intermedio, Nando marcó el 3-1 e incluso antes del ecuador de la segunda mitad Chispi colocó el 3-2, pero en el tramo final el Integra2 acusó los riesgos que estaba tomando. Chispi devolvió la emoción al marcador, pero un postrero gol del guardameta local desde su área a puerta vacía finiquitó el choque. Los de Navalmoral comparten ahora con Leganés y Jumilla la tercera plaza, con 12 puntos, y recibirán la visita el próximo sábado del filial del Valdepeñas.