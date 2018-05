«Estamos viviendo una revolución femenina en el mundo de la caza»

Patricia Carmona acaba de ser nombrada como la nueva delegada de Galgos de la Federación Extremeña de Caza, lo que la convierte en la primera mujer en incorporarse a la directiva de la entidad. Natural de Peraleda del Zaucejo, actualmente vive en Quintana de la Serena.

-¿Cómo entró en el mundo de la caza?

-Siempre me ha llamado la atención porque la afición me viene de sangre de mis bisabuelos y abuelo. En mi localidad se practica mucho la caza y es un medio rural que forma parte de nuestras vidas y en cuanto he tenido edad para obtener la licencia y poder tener mis perros empecé mi afición, los galgos. Para mí no hay nada más bonito que disfrutar de un amanecer escuchando cantar a las perdices viendo las liebres encamarse.

-¿Qué siente cuando caza?

-Es una sensación inexplicable. Se me ponen los vellos de punta nada más recordarlo. Esas ganas de que llegue octubre, las mañanas frescas, no dormir por las noches esperando el amanecer, salir al bar y tomarte el café caliente para coger energía y reunirte con tus compañeros, contar hazañas pasadas de lances irrepetibles, ir en busca de tus perros y que te reciban aullando sabiendo que van a cazar, que van a salir alerta al campo esperando esa liebre que te haga sentir el corazón a mil por horas, que se te sale del pecho cuando abres la trailla y por fin ves a esos perros criados con tanto esmero cumplir sueños. Esta sensación es indescriptible, sólo se puede entender de cazador a cazador.

-¿Y qué siente cuando lee y escucha a quienes consideran que los galgueros son unos maltratadores de perros?

-Que no saben el verdadero significado de la palabra «galguero». Galguero es todo aquel que ama a sus perros, los cuida, prepara, alimenta, con todo el tiempo, ilusión y dedicación que ellos necesitan. Los verdaderos maltratadores son las mafias que nos los roban, aquel que no lo cría, que solo quiere ganar apuestas y cazar furtivamente, y cuando no le vale, lo desecha. Cuando escucho a alguien hablando del tema, le expongo la realidad, y que hay protectoras que encuentran perros identificados que están denunciados por robo, y no los devuelven porque su dueño es cazador, eso no es ni legal ni justo.

-Es muy activa en Redes Sociales. ¿Cómo está afrontando esta campaña creciente de ataques en la Red contra el sector y, especialmente, contra las cazadoras?

-La verdad soy activa pero no tengo perfil público. Pero la verdad, es una pena, esta gente que va de liberal, de superdefensores, en pleno siglo XXI que ataquen a mujeres que están en un mundo de hombres haciéndose hueco, que no es fácil, que realizan una actividad totalmente legal y que hay que respetar, y ellos quieren instaurar su dictadura donde el respeto a los animales supera al de las personas, incluso amenazándolas de muerte. Me parece lamentable que haya personas que puedan escupir tanta maldad por la boca, y las leyes se tienen que actualizar para penar este tipo de actos.

-¿Qué papel cree que tiene hoy la mujer en la caza y qué papel cree que debería tener?

-Estamos viviendo una etapa de revolución femenina en la caza, ya que se ven cada vez más mujeres que lo practican, sea cual sea la modalidad. Es todo un avance para la sociedad que algo que era exclusivamente masculino esté abriéndose a la mujer. Se debe incluir a la mujer cazadora como un compañero más, ya que podemos hacer lo mismo y hablar de lo mismo.

-¿Qué objetivos se marca como delegada de FEDEXCAZA?

-Creo que el mundo del galgo en Extremadura sufre una ruptura entre galgueros cazadores y galgueros competidores. Uno de mis principales objetivos es unirnos, todos somos galgueros, todos perseguimos un mismo objetivo. Me gustaría organizar jornadas donde recibiéramos alguna formación de cuidados del galgo en competición de campo y de recta, acompañado de un día de convivencia entre galgueros. También hay que concienciarse de cuidar la liebre. Una medida necesaria es el entrenamiento legal de los galgos con vehículos de motor, como motos o quads a una baja velocidad, ya que son deportistas y necesitan un ritmo constante durante un trayecto largo todos los días. Así como disponer de zonas habilitadas en los cotos sociales para poder soltar los perros sin necesidad de que cacen. Respecto a la Federación de Galgos, apoyarla para que puedan realizar en Extremadura alguna de sus competiciones.