Reserva en la Siberia

A lo largo del año 2017 se promoverá la declaración de reserva de la Biosfera de la comarca de La Siberia. La Federación Extremeña de Caza pretende participar defendiendo los intereses de la caza y de los cazadores, siempre desde una perspectiva de colaboración y propuestas. Dadas las repercusiones que para la acción cinegética podrían derivarse de esta declaración, hemos recopilado toda la información relevante sobre las reservas de la Biosfera, con el fin de conformar una opinión basada en la información real.

Del estudio de toda la documentación y de las reuniones mantenidas, no se puede extraer la conclusión de que en las reservas de la biosfera la caza vaya a prohibirse o limitarse más allá de lo establecido en la legislación de aplicación, en los planes de caza de los acotados o en el Plan General de Caza. En el caso que nos ocupa, y atendiendo a los objetivos que se pretenden en el Plan de Acción de Lima para el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, destacamos la importancia de la cultura y las tradiciones de la zona de influencia de las RB, y no es cuestionable que en la comarca a la que nos referimos la caza forma parte intrínseca de su cultura y tradición. Por otra parte, si lo que se pretende es el desarrollo humano («alcanzar un equilibrio entre la responsabilidad de preservar la naturaleza y conservar la biodiversidad, y su necesidad de utilizar los recursos naturales para mejorar el bienestar social y económico de los pueblos»), no cabe duda que tanto la caza como la pesca son recursos disponibles que deberán ser atendidos correctamente como motores económicos de desarrollo. En cualquier caso habrá que estar muy atentos al Plan de Gestión que deberá aprobarse si se produce la declaración de RB, pues será en él donde se expliciten las líneas estratégicas y acciones a desarrollar.