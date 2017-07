Sincronizada Ona Carbonell: «Pienso en el oro, porque si no piensas en lo máximo es difícil llegar» Ona Carbonell disputará el Mundial de Hungría. / Efe La nadadora disputa el Mundial de Hungría entre el 14 y el 30 de julio EFE Barcelona Jueves, 13 julio 2017, 11:41

La estrella de la selección española de natación sincronizada, Ona Carbonell, se muestra optimista con vistas al Mundial de la especialidad que se inicia mañana en Budapest y no descarta luchar por el oro en la rutina de solo, si bien precisa que será "muy difícil" conquistarlo.

En una entrevista concedida antes de viajar a la capital húngara, donde tendrá lugar el campeonato entre el 14 y el 30 de julio, Carbonell hace un balance positivo de un año marcado por la renovación en el seno del equipo.

"Yo pienso en el oro para estar ahí arriba, porque si no piensas en lo máximo es muy difícil llegar, pero será muy difícil conseguirlo", apunta Carbonell sobre las posibilidades que tiene de sumar un triunfo en la rutina individual.

Este es el sexto mundial en el que participa la nadadora catalana, que ha conseguido medallas en los cinco anteriores a los que acudió.

En el último Mundial de Kazan (2015) se colgó la plata y el bronce en las modalidades de solo técnico y solo libre, un resultado que no descarta mejorar después de los oros conseguidos en el Abierto de Estados Unidos tanto en la categoría individual como en el dúo junto a Paula Ramírez.

No obstante, se muestra cauta: "Nos han faltado muchas contrincantes y después está claro que hay que competir cuando hay que competir bien, que es, por ejemplo, en un Mundial. Vamos por el buen camino, sí, pero no tenemos que olvidar que la cosa no será fácil"

Precisamente, en el último año, la nadadora catalana ha cambiado de pareja en el dúo tras la retirada definitiva de Gemma Mengual tras los Juegos Olímpicos.

La adaptación de Paula Ramírez en el dúo la valora muy positivamente, especialmente por la "buena sincronización" que tienen ambas dentro del agua.

"En el dúo ha sorprendido muchísimo la sincronización. Sincronizamos muchísimo y eso es muy importante porque te mides a países como China o Rusia que no cometen ningún error de sincronización. Hay gente con la que tienes más facilidad de sincronización y con Paula lo hacemos muy bien. Ella es igual de alta que yo y eso ayuda porque se tiene que ver idéntico", apunta.

No obstante, recuerda que todavía queda mucho camino a recorrer, con vistas a los próximos años: "Ahora parece que con Paula (Ramírez) las cosas van bien, nos han puntuado bien y, de momento, el equipo está haciendo un buen papel. Que las sensaciones hayan sido tan buenas creo que es positivo. Estoy mejor de lo que yo pensaba, pero no hay que olvidar que hay rivales buenísimas. Es un primer paso pero quedan un millón de pasos para estar arriba", recuerda.

Y añade que, si bien falta "pulir" aspectos como el "perfil de piernas, la extensión y la técnica", la buena sincronización permite que "puedas dedicarte a otras cosas" a lo largo de la temporada.

Carbonell también tiene grandes esperanzas puestas, especialmente, en solo libre con un ejercicio que tendrá como melodía una versión de la canción 'Padam Padam', de la francesa Édith Piaf, que ya ha interpretado en citas anteriores y con la que ha logrado muy buenos resultados.

"Rusia siempre está un punto por delante, pero es que son muy buenas. Yo estoy muy bien, pero las contrincantes también. yo iré a por todas como siempre he hecho, pero hay que tener en cuenta de que es muy difícil estar arriba", promete.

Más complicado lo tendrá el equipo español en las rutinas por equipos. Con un combinado renovado, las nadadoras españolas buscarán ganar experiencia con vistas a las próximas grandes citas internacionales.

"Mis compañeras son tan nuevas que necesitan probarlas con vistas a Tokio. Les irá bien sacar a todas la nadadoras de cara al futuro", concluye Carbonell.