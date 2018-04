GOLF Campillo sueña a lo grande en el Abierto de España Campillo. :: Golffile/Thos Caffrey El cacereño se sitúa en el 'top 7' a cinco golpes del líder y tercer español en el Centro Nacional EFE Y REDACCIÓN MADRID y BADAJOZ. Domingo, 15 abril 2018, 10:07

El irlandés Paul Dunne permanece como líder del Abierto de España, un torneo perteneciente al Circuito Europeo de golf, ante el acoso de los españoles Nacho Elvira y Jon Rahm, a uno y dos golpes de la cabeza, respectivamente, antes de la decisiva jornada de este domingo en el madrileño Centro Nacional. El cacereño Jorge Campillo se cuela en el 'top 7' como el tapado y la alternativa de la 'armada española' para hacerse con el tíulo.

Con 17 golpes bajo par, tras la vuelta de -4 conseguida este sábado, Paul Dunne supo resguardar el primer puesto. El irlandés afrontará la ronda dominical con un impacto de ventaja sobre Nacho Elvira (-16), candidato al triunfo junto al otro español Jon Rahm.

Jorge Campillo con -12 bajo par y una extraordinaria tarjeta de 67 golpes se mantiene en la récamara para desbancar al irlandés y dejar la corona española en casa cuatro años después del triunfo de Miguel Ángel Jiménez en 2014. El cacereño, mimetizado con los colores rojo y gualda de la bandera nacional luciendo en sus zapatos, refrenda en el Abierto de España su gran momento en este 2018. Campillo se puede permitir el lujo en esta última jornada de soñar con algo grande, aunque tras el nivel demostrado en estas tres primeras mangas necesitaría un golpe maestro. «Siempre es así en este campo, la última vez que se jugó aquí se vio hasta un 60. Para ganar necesitaría un 62 o un 63 y a lo mejor ni por esas. Bueno, o quizá sí, con ese resultado me podría dar una opción», señalaba el extremeño sin descartar nada a la web ten-golf.com.

El golifsta cacereño pudo haber redondeado su tarjeta de haberle entrado varios putts en los hoyos 17 y 18. «He jugado sólido, si el líder no se escapa mucho puedo tener una oportunidad mañana -por el domingo-. No será fácil», añadía. «He fallado más greens, pero la he dejado más cerca, solo me ha faltado meter los putts. Hoy he sido más agresivo que ayer, he aprochado bien y he dejado un par dadas, pero no han entrado los putts», comentaba a elperiodigolf.com.