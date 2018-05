HALTEROFILIA ADAPTADA / EUROPEO Dos bronces de Zabala Loida Zabala, en el podio del Europeo galo. :: josé alfonso ruiz REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 26 mayo 2018, 09:49

La deportista extremeña Loida Zabala Ollero ha conseguido dos medallas de bronce en el Campeonato de Europa de ParaPowerlifting que disputado ayer en Berck Sur Mer (Francia). La losareña ha logrado su objetivo de subir al podio en este campeonato. Loida ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de Europa con un levantamiento sobre 90 kilogramos. Además, al ser Open Internacional y participar levantadoras llegadas desde África y América, ha hecho que la extremeña se colgara también la medalla de bronce en el Open Internacional.

«Me siento superfeliz porque no solo he conseguido una medalla, sino dos. He tenido a mi familia francesa en el público y eso ha supuesto una experiencia mágica. Las dos medallas habría que partirlas en miles de trocitos por todas las personas que me animan a diario por redes sociales, por mi entrenador Óscar Sánchez -que ha estado a mi lado en todo momento- por mi entrenador Alberto Sánchez, por mi psicólogo deportivo Iván Alonso -que me ha ayudado a que no solo sea fuerte, sino que me sienta fuerte-, a mi familia y amigos, que son un pilar importante en mi vida.

El próximo objetivo de Loida Zabala será el Campeonato de Europa de Powerlifting contra personas sin discapacidad que se disputará el próximo mes de agosto también en Francia.