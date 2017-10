BMX Borja Carrasco, campeón de España y Rubén Tanco, plata REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 17 octubre 2017, 08:21

El BMX extremeño volvió a demostrar en Móstoles que está al más alto nivel. La participación de los 17 pilotos presentes en el Campeonato de España de BMX se saldó con cuatro podios y doce finalistas.

Borja Carrasco (Yellow Team) se proclamó campeón de España en 20'' para mayores de 30 años, una prueba en la que Juan Manuel Morales (Zero Race) se colgó el bronce; Rubén Tanco (Recambios Antolín) se tuvo que conformar con el subcampeonato en Cruiser de 17 a 29 años en una apretada final que casi tuvo que tirar de foto finish para resolver el título y el otro bronce fue para Cristian Cardoso (BMX Badajoz) en Cruiser de 30 a 39 años.

En categoría Élite 20'', Guillermo Garay (Union WCC) y Alejandro Kim (Yellow Mad) disputaron la final y consiguieron un sexto y un octavo puesto, respectivamente. También competían ambos en Cruiser Pro donde Garay cerró su campeonato con un trabajado cuarto puesto y Kim no tuvo suerte en sus series.

Cristian Cardoso también disputó la final de 20" para más de 30 años siendo sexto y Rubén Tanco fue undécimo en 20'' de 17 a 29 años.

La participación de la selección extremeña de Rafael Álvarez de Lara se completó con tres finalistas. Francisco Javier Casado (BMX Badajoz) hizo un espectacular cuarto puesto en 5 y 6 años, Rubén Monge (Zero Race) cerró quinto en 7 y 8 años, lo mismo que Alexander Vega (Zero Race) en 9 y 10 años. El combinado regional se trajo también un noveno puesto en 20" de 13 y 14 años y un décimo en Cruiser de 13 a 16 de Javier Rebella (Zero Race). Otro décimo se vino a Badajoz de la mano de José Antonio Parra (Zero Race) en 11 y 12 años, categoría en la que Antonio Miranda (BMX Badajoz) fue undécimo.

Francisco Javier Hernández Casado e Iván Ortiz (ambos del BMX Badajoz) cruzaron la meta séptimo y octavo de 5 y 6 años. David Boza (Zero Race) hizo undécimo en la misma categoría, mientras que su hermano Ramiro acabó decimocuarto en 9 y 10 años. Iván Pedrosa (BMX Badajoz) finalizó decimoséptimo.