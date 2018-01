Benabbou y Urbina, la media perfecta Houssame Benabbou y Teresa Urbina. MIGUELEZ / JA «Es un premio gordo para mí», sostiene el de Talayuela, mientras que la zoriteña saborea su título como «una doble alegría» por salir campeones dos extremeños J. P. BADAJOZ. Martes, 23 enero 2018, 08:06

El atletismo extremeño completó la media perfecta en el Campeonato de España de Media Maratón. Dos títulos de dos. Houssame Benabbou y Teresa Urbina se proclamaron campeones nacionales en Melilla. Un doblete histórico. «Cuando llegué a meta sabía que Houssame había sido podio por las fotos y luego me dijo él que también había sido campeón. No es usual. Fue una doble alegría», señala Teresa Urbina.

«Llegaba en forma, pero era un terreno desconocido para mí y aunque había entrenado bien no sabía cómo iba a llevar los 21 kilómetros», reconoce Teresa Urbina. La atleta zoriteña completa con su primer oro absoluto un brillante palmarés repleto de platas y bronces tanto en pista como en cross.

Como Urbina, Houssame Benabbou recoge el fruto de un trabajo forjado desde la base y en el caso del atleta talayuelano de origen marroquí con el añadido de una lucha incansable con las administraciones. «Es un premio gordo para mí», apunta Benabbou. En 2014 conseguía la nacionalidad española tras 14 años viviendo en Talayuela -donde llegó con 7- y los tres últimos de interminables trámites burocráticos. Apenas quince días después de ser extremeño a todos los efectos lograba por fin llevarse a casa su primera medalla oficial con el bronce en los Juegos del Mediterráneo Sub-23. «He ganado varios campeonatos de España en categorías inferiores, pero no pude recoger medalla», recuerda. Ahora ya puede presumir de figurar en el historial de los campeones españoles. «Es un triunfo de prestigio. Me da mucha confianza, me abre puertas y supone un plus de motivación», expone.

Tanto Benabbou como Urbina apenas tenían relación con la media maratón. La zoriteña probó por primera vez en abril para disfrutar y en su segundo contacto ha batido el récord de Extremadura. «En Madrid salí a tener una experiencia con la distancia y sin aspiraciones, me daban igual los tiempos. Ahora sí que iba a buscar una determinada marca y tuve muy buenas sensaciones durante la carrera», expone. Competir en el Nacional no entraba en su planes y menos el título. «Tomamos la decisión a primeros de diciembre. Pero no seguimos una preparación específica para la media», apunta Urbina con el Europeo en pista de Berlín en el horizonte.

Benabbou debutó en octubre con una buena marca. «Nos dimos cuenta que teníamos futuro en esta distancia, pero no me he metido de lleno porque aún soy joven. Me queda bastante por correr en pista y cross. Aunque sabemos que en unos años la ruta va a ser lo mío», sostiene. Habituales en distancias como 3.000, 5.000 ó 10.000, Urbina ve en su evolución el salto a distancias largas, aunque descarta la maratón. «En media tengo largo recorrido y mi techo es alcanzable en dos años», indica.

Ahora ambos afrontan una temporada con dos objetivos claros, el Campeonato de España de Campo a Través que se celebrará en Mérida (11 de marzo) y el Mundial de Media Maratón que será en Valencia (24 de marzo). Benabbou ya sabe lo que es ganar a los mejores de España en un escenario milenario como el Circo Romano de Mérida. Hace cuatro años -dos meses antes de obtener la nacionalidad- fue el primer promesa, pero se quedó sin oro y reivindicó su derecho con rabia arrodillado en la meta. «Tengo ese doble motivo porque corro en mi tierra y por la revancha de hace cuatro años».