Fútbol americano Alejandro Villanueva, primer español que disputa la ProBowl Alejandro Villanueva, escuchando el pasado mes de septiembre el himno de EE UU. / Joe Robbins (Afp) El tackle izquierdo de los Pittsburgh Steelers contribuyó a la victoria del equipo de la AFC por 24-23 VINCENT MASERRAT (EFE) ORLANDO Lunes, 29 enero 2018, 13:25

El tackle izquierdo Alejandro Villanueva, de los Steelers de Pittsburgh, vio cumplido otro de su sueños al disputar como novato su primera ProBowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y conseguir la victoria con el equipo de la Conferencia Americana (AFC) por 24-23 ante el de la Nacional (NFC).

Villanueva, de 29 años, hizo historia al convertirse en el primer jugador español en conseguir su boleto para el Partido de Estrellas de la NFL, previo a la Super Bowl, y disputarlo.

El jugador, que protege a su quarterback, es el tercer español en competir en la NFL después de que lo hicieran los hermanos Jess y Kelly Rodríguez, pero es el primero que disputa la ProBowl.

Villanueva formó parte de la lista de ocho jugadores de los Steelers que fueron seleccionados para la ProBowl, a la que sólo faltaron los miembros de los New England Patriots y de los Philadelphia Eagles, que el 4 de febrero disputaran la LII edición de la Super Bowl. Junto al hispano-estadounidense también estuvieron el quarterback Ben Roethlisberger, Antonio Brown, Le'Veon Bell, Rosie Nix, David DeCastro, Maurkice Pouncey y Cameron Heyward, todos ellos de los Steelers.

Remontada

Aunque el equipo de la AFC estuvo abajo en el marcador por 17 puntos en la primera parte (3-20), en la segunda consiguieron la remontada que les llevó al triunfo.

Villanueva, un exmiembro del Regimiento de los Rangers del Ejército de EE UU que sirvió tres veces en Afganistan, de nuevo fue el centro de atención por sus detalles y actividades con el personal militar que acudió al campo para presenciar el partido de la Pro Bowl. Antes que comenzase el espectáculo, Villanueva se reunió con ellos y firmó la famosa y legendaria 'Terrible Towel' (Toalla Terrible) que utilizan los seguidores de los Steelers para apoyar a su equipo cuando están en el campo.

Aunque el español inició su carrera en 2014 con los Eagles, apenas suma seis meses en las filas titulares de los Steelers, con quienes firmó el 28 de julio de 2017 un contrato de cuatro temporadas y 24 millones de dólares.

Después de un año en el equipo de entrenamiento de los Steelers, en 2015, Villanueva pasó a integrar la lista de 53 hombres del primer equipo, pero como reserva. Tras seis partidos en su primera temporada en la NFL, consiguió la titularidad cuando Kelvin Beachum sufrió una grave lesión de ligamentos en la rodilla izquierda.

En ese momento inició su camino al sueño de disputar la ProBowl, jugando al lado de los también tackles Taylor Lewan, de los Titans de Tenessee; Donald Penn, de los Raiders de Oakland, y Russell Okung, de los Chargers de Los Ángeles.

Humildad

Villanueva no sólo hizo historia en convertirse en el primer español en disputar la ProBowl, sino que aprovechó los focos que le apuntaban para lucir como veterano destacado del Ejército de Estados Unidos. Antes del partido, el pasado viernes Villanueva se reunió con familiares que han perdido a militares en el campo de batalla. Villanueva fue un invitado destacado en el desayuno para los beneficiarios del Programa de Asistencia para Supervivientes de Tragedias (TAPS). El jugador español posó para fotografías y firmó autógrafos con familias de TAPS invitadas de la NFL al fin de semana de la Pro Bowl.

Villanueva es un exRanger del Ejército que obtuvo una Estrella de Bronce por su valor después de cumplir tres períodos en Afganistán. "Cuando alguno de mis compañeros llega a la ProBowl, es increíble, pero especialmente para Alejandro porque trabaja muy duro", declaró Roethlisberger. "Él siempre quiere trabajar y mejorar. Estoy muy feliz por él y orgulloso de él. Se merece este honor", agregó.

"No habría podido hacer lo que hizo Alejandro (Villanueva)", comentó su compañero Heyward. "Tuvo que pasar por el fuego. Es un tributo a él mismo". "He visto a muchos jugadores que no pueden llegar a esta línea ofensiva. Tienes que ser duro y técnicamente sensato. Él pasó muchas largas noches en las instalaciones del equipo, trabajando".

"Lo que aprendí del fútbol es que se trata de un deporte que te hace sentir humilde", comentó Villanueva durante la semana de la Pro Bowl. "Qué humilde eres y cómo te las arreglas para recibir las lecciones que enseña el fútbol determinará tu éxito. Empecé a jugar en línea defensiva y no tenía idea después de un paréntesis de cinco años de servir en el Ejército".

Villanueva, que destacó durante toda la temporada por defender el respeto que se debe tener a la bandera de Estados Unidos y cuando se está interpretando el himno nacional, admitió que siempre ha sido un luchador que ha defendido sus principios. "Fui el primer jugador en ser cortado en Philadelphia. Participé como en ocho jugadas en el cuarto partido de pretemporada. Eso te coloca en la categoría más baja", recordó Villanueva. "Eso fue humillante, golpeado por el sistema, los entrenadores, por el hecho de que no estás seleccionado, pero si luego puedes superar eso, entonces ves el fútbol como lo que es, un deporte hermoso".