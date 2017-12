VOLEIBOL Alba de Lucas: «Cuando Adolfo me llamó fue un momento único» Alba de Lucas coloca a Isabela Quiuqui en el segundo set. Bañegil / NINA La colocadora del Arroyo Extremadura debutó con 16 años en Superliga 2 REDACCIÓN CÁCERES. Miércoles, 13 diciembre 2017, 08:19

Con tan solo 16 años, la jugadora juvenil del Extremadura Arroyo Alba de Lucas debutó el pasado fin de semana en Superliga 2, un reto difícil de conseguir a su cortad edad, y más si se tiene en cuenta que ella ocupa el puesto de colocadora, o lo que es lo mismo, la directora de juego en cancha, la responsable de que su equipo desarrolle un tipo de voleibol u otro.

De Lucas asegura sentirse «muy, muy contenta» por haber contado ya con minutos en una categoría tan exigente como Superliga 2, y recuerda esos instantes previos «digamos como algo... único, desde que me llamó Adolfo, hasta que vi que cogió la tablilla con el número 1 (Beatrix Meléndez-Pál) y comprendí que iba a sustituir a mi compañera Beu».

La jugadora del Arroyo tampoco olvidará nunca el momento previo a que el segundo árbitro oficializase el cambio, «porque estaba de espaldas a la grada, a mi afición, pero escuchaba sus gritos de ánimo, dándome todo su apoyo, y con esa fuerza entré en la cancha».

Apenas disputó seis puntos, el final de un segundo set en el que el equipo extremeño barrió a su rival pucelano por un contundente 25-10. Pero la colocadora no olvidará nunca la forma en que se consiguió ese tanto, una recepción perfecta, un salto en suspensión suyo para pasar un primer tiempo, una de las colocaciones más difíciles y precisas, a su central Isabela Quiuqui, que terminó 'reventando' el balón contra el suelo. «Todavía sigo sin poder creérmelo, y es que estaba un poco nerviosa, era mi debut y no quería cometer ningún fallo; en mi mente me repetía 'todo tiene un comienzo' y ese fue el mío», asevera.

Con la participación de esta jugadora, Gómez, fiel al objetivo trazado a principios de temporada de hacer jugar en el primer equipo a jóvenes promesas de la cantera, ya ha concretado esta campaña el debut de cuatro juveniles, ya que al de Alba hay que sumar los de Ana Lucas, Laura Pallero y María Guadalupe.

A pesar de la ilusión de su estreno en Superliga 2, Alba de Lucas se muestra prudente y revela que «solo con mucho trabajo podremos ir mejorando, para poder terminar la liga donde queremos estar, en la parte alta, por nosotras y por la afición».