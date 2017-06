Cita para la historia del Cerro

Hay citas deportivas convertidas en trenes de esos que no se pueden perder. El Cerro de Reyes FS está hoy ante una. Un tren que pasa por primera vez en los cuatro años de historia de este joven club. El pabellón Antonio Domínguez y su inquilino no pueden dejar escapar esta tarde (18.00 horas) la oportunidad de ascender a Segunda División. Tiene pie y medio en este sueño de plata del que no quiere despertar después del magnífico resultado cosechado en la ida ante el Noia en el concejo coruñés. Un 0-3 contra el campeón gallego que se antoja incluso corto a juicio de algunos portavoces del vestuario blanquiazul pero que, en definitiva, muestra la fortaleza de un plantel confeccionado para escalar hacia un nivel superior.

Por encima de ese marcador contundente, los extremeños cuentan con la fiabilidad que representa el juego exhibido en la segunda mitad del primer duelo, donde anotó los tres tantos y pudo ampliar la ventaja con un puñado de acciones de peligro desbaratadas por la gran actuación del meta Brais. Y si fuera necesario, siempre se puede pedir el comodín del público. El GV Energía Cerro de Reyes permanece imbatido esta temporada en el pabellón Antonio Domínguez, su 'Bombonera', como lo llaman en la barriada. Pero los cerristas no se fían pues en idéntica tesitura se presentaban los gallegos hace siete días y cayeron en su feudo, conocido como el 'Berberecho Arena'.

«El partido fue difícil. Son tres goles de ventaja y pudimos hacer alguno más, pero la primera parte estuvo más igualada. Confiamos mucho en nosotros. Sabemos que si defendemos bien tenemos mucho ganado porque en ataque somos muy fuertes», recuerda Nene Romero, uno de los bastiones en la ofensiva blanquiazul. Dicen de este sevillano que es como Curro Romero, que cuando la tarde le sonríe el adversario mejor que piense en el siguiente encuentro, porque no tendrá opciones de victoria. Junto a Aarón, forma un terrorífico dúo de calidad e improvisación difícil de contener. Nene ya ha vivido cinco eliminatorias de ascenso, una trayectoria que condiciona estos retos, como valora su entrenador, David Serrano. «El factor psicológico es muy importante. Nosotros tenemos jugadores con experiencia en estos partidos mientras que ellos jugaron una eliminatoria el año pasado y poco más. Los veteranos son básicos a la hora de la verdad porque no les van a temblar las piernas».

David Serrano Entrenador Nene Romero Jugador Luis Miguel Campillejo Jugador «Iremos al ataque porque no sabemos hacer otra cosa. Los entrenadores nos cargamos este deporte con tanta defensa» «Desde que vine el pabellón siempre está lleno, llueva o jueguen Madrid o Barça. Se merecen el ascenso» «Allí salió todo perfecto. Aquí no hemos perdido en toda la temporada y hay que ganar sí o sí»

Cierta ansiedad

Pese a los datos del DNI, se nota cierta ansiedad en las filas pacenses para saltar a la pista y cerrar el choque cuanto antes. «No veo el día para que llegue el partido. Hasta te descentras de entrenarlo bien o ver vídeos de las ganas que tienes de empezar. Es un rival en una situación parecida a la nuestra, que no suele estar por detrás, así que no tengo un vídeo para observarle como juegan de cinco -es decir, casi sin portero, al ataque con todos jugadores de campo- y hacerles frente», avisa el técnico. «La semana se está haciendo larga. Los días pasan lentos y tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Estamos muy contentos, motivados y con ganas de conseguir el objetivo para que la gente se vaya supercontenta a casa este sábado», añade Nene.

Preguntados sobre qué tipo de encuentro hay que afrontar, si se debe jugar con el favorable resultado tirando de calculadora o ir a ganar sin hacer prisioneros, todos lo tienen claro. Lo segundo, porque están programados para el ataque. «Vamos a intentar ganar con independencia del 0-3 de allí. Como si fuera cero a cero. Jugar con el resultado nos puede repercutir en contra. Es una final a partido único para nosotros», confirma Nene. «No deja de ser fútbol sala y tiene la variante de jugar con portero-jugador. Si lo tienen bien preparado te meten atrás y te revientan. Aunque también tendrán que arriesgar. Iremos al ataque porque no sabemos hacer otra cosa. Para nosotros el fútbol sala debe ser un espectáculo para llenar el pabellón. Si hacemos un gol vamos a por el segundo, del segundo al tercero y así sucesivamente. No me imagino un baloncesto que acabe 2-2. Los entrenadores nos cargamos este deporte con tanta defensa. Mi único defensa es Rafa, los demás son alas o ala-pívots», analiza el preparador.

Otro factor clave será el escenario. La barriada pacense acudirá en masa a apoyar a los suyos. Lo han hecho hasta ahora y no fallarán el día más indicado. El Antonio Domínguez se ha llenado cada dos sábados y hoy puede ser una locura. «Ayuda mucho. Aquí no hemos perdido en toda la temporada y tenemos que ganar sí o sí. Pero hay que tener cuidado. Cuando fuimos allí ellos no habían perdido. Salió todo perfecto en Noia. Pudimos marcar más goles. Puede que un 0-6», comenta el almendralejense Luis Miguel Campillejo Romero, producto de la tierra para la plantilla cerrista.

Un pabellón que podría acoger hoy su último encuentro pues no cumple los futuros imperativos federativos. Es curioso que el que podría ser el último, al menos un tiempo, sea el más feliz si todo sale bien. «Desde que vine siempre está lleno, incluso con lluvia o con partidos del Madrid o el Barça de fútbol. Siempre han respondido bien y debemos devolverlo con un ascenso. Se lo merecen y esperemos brindar por ello este sábado», cierra Nene.