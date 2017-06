El truco final del mago Aarón

En el GV Energía Cerro de Reyes FS hay un jugador que se ata las zapatillas más rápido que los demás. Hasta ahí, nada noticioso. Pero, si añadimos que lo hace con una sola mano, tiene más mérito. En el club de la barriada pacense hay un jugador que es muy especial, un ejemplo para los demás. Una de esas personas que asombra a cualquiera que descubra o incluso ya conozca su historia. Tiene un solo brazo de nacimiento y desde muy pequeño no permitía que nadie le mimara o le tratara diferente, hasta el extremo de no dejar a su madre atarle los cordones. Esa autosuficiencia le ha convertido en un fantástico jugador de fútbol sala. Conocido en las redes sociales como 'el mago', Aarón Núñez Cacao (Sevilla, 1983) afronta este sábado su último truco: ascender a Segunda.

Uno de los tres goles anotados por el combinado blanquiazul en la pista del Noia lleva su firma. Un resultado de 0-3 que enciende la llama de la ilusión por ser parte de la segunda categoría nacional del fútbol sala, deporte en el que se ha ganado el respeto de todos como veterano con galones y más desde que cumplió con su sueño de debutar en Primera. «Claro que fue un sueño. Jugar con el Jumilla y además marcando 16 goles. Fue muy bonito y un orgullo pertenecer a la mejor liga del mundo. Es un trabajo que haces de toda la vida, desde que eres niño. En mi caso vi que era bueno y me fui superando a mi mismo hasta hacerme profesional. En Primera no juega cualquiera», valora Aarón.

Reconoce que sus inicios fueron duros, y ahora, a sus 33 años, echa la vista atrás para refrendar las metas superadas. «He trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Esto ya no me lo puede quitar nadie. Son muchas horas, la mejora de los fallos que encontraba. Lo del brazo nunca ha sido un problema. De haberlo sido, me hubiera dedicado a otra cosa o no hubiera practicado este deporte. De chico estaba siempre con el balón. Mis padres vieron que era bueno y después todo ese trabajo tuvo recompensa».

Llama la atención la naturalidad empleada para hacer frente al hecho de tener una importante discapacidad al faltarle una extremidad que es básica, por ejemplo, a la hora del equilibrio, en los contactos cuerpo a cuerpo con el rival, la fuerza, etc. Al ser de nacimiento, él se considera uno más pese a pelear en una inferioridad que quizá sea más teórica que real. «Estuve dando charlas con otros deportistas de elite para gente a la que pudiera ayudar. Todo es cuestión de querer. Si tú quieres, puedes hacer lo que sea o también puedes quedarte en un sofá». Como atarse antes que nadie los cordones. «¡Jeje! Son muchos años y uno coge el vicio. Lo hago rápido sí, más que ellos. Es cuestión de adaptarse», recuerda entre bromas.

Su primer equipo fue La Estrella, no en la Tercera extremeña sino en el fútbol sala de su Sevilla natal. Con 18 años fue a parar al Pinomontano FS, como semiprofesional. Pasó un año por el Sevilla, luego Jaén (en Segunda) donde coincidió con el capitán del Cerro, Rafita, convirtiéndose entonces en profesional jugando en Primera con el Jumilla, antes dos años en Badajoz con el Delta, en Segunda con el Betis, el ascenso a lo máximo con el Peñíscola...

Este sábado buscará su cuarto ascenso a Segunda en Badajoz para jugar por octava ocasión en la división de plata. Lo tiene a tiro. «El partido lo afrontamos como una final. Tenemos una buena renta, pero no debemos confiarnos porque en el fútbol sala en un minuto te pueden meter tres goles. Creo que con el apoyo de la afición y la motivación que tenemos esto no se nos puede ir nunca. Ellos también estaban invictos en su casa y nosotros les hicimos un 0-3. Fuimos justos vencedores, pero ellos vendrán a por todas. En este deporte hay que tener cuidado porque un mal rato tira a la basura todo el trabajo de una temporada. Llevamos casi un mes sin jugar en casa y la gente está como loca por animar», analiza Aarón, un auténtico mago.