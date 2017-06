«¡Señores, vamos solo cero a cero!»

badajoz. Ni favoritismos ni confianzas. Y mucho menos, la más mínima dosis de relajación. David Serrano es de esas personas que no se fía ni de aquello que es casi palpable. Y hace bien. Instantes después de que el Municipal de Noia -conocido como el 'Berberecho Arena'- observara atónito la exhibición del Cerro de Reyes en la segunda parte del choque de ida, el técnico blanquiazul espetó a sus pupilos que no habían hecho nada todavía. «¡Señores, que vamos solo cero a cero!», les gritó. El resultado de 0-3 cosechado en la pista coruñesa representa toda una garantía para tener pie y medio en la Segunda División, pero resta aún un encuentro de vuelta ante una escuadra herida que podría viajar con el cuchillo entre los dientes.

«Reconozco que yo puedo ser una persona muy especial en eso, pero no me fío para nada y se lo he dicho a estos chicos. Ellos tienen un gran equipo, mucha calidad y vendrán con nada que perder y puede salirles un gran partido, así que el mensaje que hay que darle al vestuario es que hay que jugar bien la vuelta porque vamos cero a cero. Podemos tener un mal día y estropearlo todo. Viendo el panorama del resto de cruces te das cuenta de que hay grandes sorpresas, como el Elche», menciona el preparador.

Serrano recuerda que el primer duelo ante el Noia tuvo dos tiempos bien diferenciados y que pese a la contundencia del marcador fue menos asequible de lo que se pudiera pensar. «Sufrimos mucho, sobre todo al principio. Se notó bastante la inactividad, la falta de competición durante mucho tiempo, no teníamos ritmo, pero en la segunda parte encontramos el juego y el plan salió a la perfección. El resultado es muy bueno, pero me quedo más con el juego que hicimos que con el resultado. El 3-0 es muy bueno para la vuelta, pero sigo sin fiarme de lo que pase y tengo que exigir mucho a mis jugadores porque, además, son jugadores a los que se les puede exigir porque son muy buenos».

La cita más histórica

El sueño del ascenso a Segunda está más cerca, pero queda un último esfuerzo. Este sábado, a las 18.00 horas, el Antonio Domínguez será un infierno más caliente si cabe a lo que habitualmente se transpira en la instalación pacense. El GV Energía Cerro de Reyes FS está ante la cita más importante de su historia y su afición, que no suele fallarle nunca, estará a la altura. «Es el partido más importante en los cuatro años de corta historia del club. Contamos con ellos porque nuestra afición no está cansada, siempre llena el pabellón y ahora quiere más. Lo doy por hecho. Incluso algunos viajaron a Galicia con sus coches para vernos. Tiene mucho mérito», prosigue orgulloso Serrano. De momento, el club cerrista mantiene la esperanza de seguir en la carrera de su gran objetivo, la Primera División. Si no falla este sábado ante sus fieles, habrá subido el penúltimo escalón y será carne de Segunda, donde la idea es confirmarse con el tiempo hasta dar el gran salto a la gloria.