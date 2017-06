El campeón blanquiazul quiere más

badajoz. Noia es uno de los municipios más turísticos de la vertiente occidental de Galicia, en La Coruña. Por allí pasa el tren que puede conducir a la gloria de un equipo de barrio pacense que está creciendo a pasos agigantados y quiere ser carne de Segunda División. El GV Energía Cerro de Reyes FS es el campeón del grupo V de Segunda B y reciente dueño de la Copa de Extremadura, pero no quiere pararse ahí. Falta el broche, que no es otro que el ascenso a la segunda categoría nacional. Esta tarde (18.00 horas), el primer asalto en la cancha gallega.

No será un camino de rosas. Allí le espera el campeón del grupo gallego, el invicto en su feudo Noia FS, que peleó por el mismo objetivo el curso pasado ante Rivas aunque ahora defienden estar más fuertes. Desde el vestuario blanquiazul, su entrenador David Serrano y el capitán Rafa Martínez 'Rafita' coinciden en la misma calificación sobre la llegada de la hora de la verdad: «Será muy muy igualado», aseguran casi al unísono. «Es uno de los equipos más potentes que había en el bombo, junto con Bisonte o Manzanares, que tiene nivel para ascender a Primera. Tienen más experiencia que nosotros, pero nosotros tenemos cinco jugadores de mucha calidad», advierte Serrano. «Será igualada, pero muy dura», apostilla Rafita.

En el Municipal de Noia la pista está compuesta de parqué, así que el club cerrista ha estado entrenando esta semana en La Granadilla para aclimatarse a esa superficie más rápida que la goma que impera en el Antonio Domínguez, su habitual Bombonera, que frena algo el esférico según mencionan.

David Serrano Entrenador del Cerro de Reyes Rafa Martínez 'Rafita' Capitán «Yo soy del Barça, pero firmo ahora mismo que el Madrid gane la final a la Juve 7-0 y que ganemos nosotros por 1-5» «Eso me viene bien también. Yo soy del Real Madrid y quiero que ganemos los dos»

El técnico del cuadro gallego es un ex del Cáceres como Nano Maroño, antiguo rival al que ya se han enfrentado. «Aquí les ganamos y en Cáceres nos ganaron ellos. Es un tío muy curioso, que también fue jugador y que lleva muchos años en el fútbol sala. Es un gran entrenador». Una valoración positiva que se tuerce al comentarle la entrevista de Maroño en 'La Voz de Galicia' donde habla de un equipo pacense de mucha calidad pero «anárquico». «No ha debido ver muchos partidos nuestros. Él conoce a los jugadores y a lo mejor se refiere a otra etapa en la que no teníamos defensas e íbamos al ataque a marcar diez goles. No sé por qué ha dicho eso», contesta David Serrano, quien considera básico seguir con su modelo de trabajo con independencia del adversario. «El éxito me lo ha dado por supuesto mis jugadores, pero también el seguir una misma línea de trabajo que nos ha hecho fuertes, y cuanto más tiempo la hacemos, más fuertes somos. Como mucho, le doy al rival el 20% de la preparación del partido».

Rafita y sus compañeros están ya ansiosos por saborear el regreso de la competición. Son varias semanas de parón entre el sorteo y el último encuentro de liga que no lo disputaron por el abandono del Lucena. «El jugador lo que quiere es jugar. Entrenar está bien, a mi me encanta, pero no es lo mismo, lo que quiero es competir», argumenta Rafa. «Tiene su riesgo estar tanto tiempo parado. Puede ser peligroso porque en el inicio del partido de ida les puede costar entrar o que se cansen pronto, pero nos ha venido bien para recuperar tocados y ensamblar a los jóvenes», prosigue David Serrano.

El técnico afirma que estas dos semanas les han servido para poner a tono a Sergio García, que tenía un principio de pubalgia. También a Nene, con una fuerte contusión en la meseta tibial. Dos piezas básicas en el engranaje pacense. Sergio por sus goles y Nene por su desequilibrio y su valentía para encarar. «Cuando está bien o tiene el día bueno los partidos se hacen más cómodos. Te lo hace muy fácil», le define su capitán. «Yo creo que ni él sabe la calidad que tiene. Jugador, que sea español, no encuentro ninguno como él», añade el preparador.

Rafita es uno de los veteranos del equipo y un viejo conocido de su entrenador, que ya lo tuvo en el Cafés Delta. Son tres las temporadas en el club cerrista y es el jugador de mayor edad, con 35 años, aunque asegura que le queda cuerda para rato. «Soy el mayor, pero me cuido mucho y cuando me pongo a correr no me coge ninguno de estos», bromea.

Si algo le sobra al Cerro es el buen ánimo, como atestigua el líder del plantel. «Veo a los chavales con muchas ganas de hacer un buen papel allí y de viajar, y eso que nos vamos a las seis y media de la mañana», señala Martínez. El plan de la expedición es viajar muy pronto para llegar a La Coruña sobre las dos de la tarde, comer algo, descansar y entrenar la noche antes del partido. De la final de Cardiff el técnico asegura que ni se acordará. «Yo ya tengo bastante, no estoy para finales. Soy del Barcelona, pero firmo ahora mismo que gane el Madrid 7-0 y también nosotros, por 1-5», dice Serrano. «Yo también lo firmo. Soy del Real Madrid y quiero que ganemos los dos». Pues ya somos tres.