Una agridulce época dorada

Tiene la satisfacción de aquel que ha cumplido con su deber, aunque lamenta que quizás Extremadura no haya sabido valorar lo suficiente esta última época dorada del voleibol en la región. «No lo debería decir, pero quizás no se ha sido consciente del éxito del voleibol extremeño. Todas las instituciones han hecho todo lo posible, pero tanto la iniciativa privada como los medios de comunicación quizás podían haber ayudado un poco más, aunque no sea un deporte muy seguido». Son palabras de José Carlos Dómine, que en la presente legislatura cumple su cuarto mandato al frente de la Federación Extremeña de Voleibol, que mañana sábado celebrará en Almendralejo los actos de su trigésimo aniversario.

La cabeza visible del vóley regional se refiere concretamente al Extremadura Arroyo y a la AD Cáceres, que han estado cuatro y tres temporadas consecutivas respectivamente en la élite nacional, viéndose ambos abocados al descenso la pasada campaña. Una época tan dorada como agridulce que, por otra parte, se vive con realismo: «Para nuestros equipos esta segunda categoría es más acorde viendo los apoyos con los que contamos. En la élite no podíamos seguir compitiendo. Es el lugar idóneo para que la gente de la cantera pueda participar más activamente».

Echando la vista atrás, Dómine compara la radiografía actual del vóley extremeño con la de los inicios de la federación en 1987 y se congratula de cómo han cambiado las cosas, sobre todo con la inclusión del vóley femenino: «Entonces contábamos con unas 1.300 fichas y ahora tenemos casi 5.000. En los años 70, antes de las creaciones de las federaciones regionales, era rara la ciudad de España que tenía un equipo y el voleibol femenino era prácticamente inexistente. Ahora la mayoría de clubes son femeninos y existen equipos en todas las categorías. El cambio ha sido brutal».

Conocedor de todos los estamentos de este deporte, pues ha sido jugador, entrenador y presidente -esto último en la actualidad de la propia federación y de la AD Cáceres-, Dómine mantiene que el voleibol extremeño goza de buena salud: «Nuestras canteras siguen activas y en el caso de los entrenadores y de los árbitros estamos a la vanguardia, participando en cursos nacionales e internacionales. Aunque se haya notado algo, el vóley es uno de los deportes en los que menos ha golpeado la crisis».

Fiel reflejo de lo que pueda surgir dentro de unos años se ejemplificará mañana en Almendralejo, donde alrededor de mil niños procedentes de toda Extremadura participarán en el 'Minivoley', que tendrá lugar en el pabellón Tomás de la Hera: «Era el momento de hacer algo especial y lo llevamos desarrollando los últimos ocho años. Es el broche anual, nuestro mayor evento. Es la introducción del voleibol en los colegios y algo que podemos hacer gracias a la Dirección General de Deportes. Es el momento para ver lo que traemos detrás, ya que somos una de las federaciones extremeñas con más futuro».

Los actos con motivo de este trigésimo aniversario de la Federación Extremeña de Voleibol se completarán también mañana sábado en Almendralejo con un encuentro al que asistirán clubes, instituciones y todas aquellas personas de renombre en el mundo del voleibol regional que, de una u otra manera, han contribuido con el ente federativo a lo largo de estas tres décadas.