Estefanía Fernández vuelve a tocar techo

Nada más acabar séptima con el equipo español de K4, en la distancia olímpica de los 500 metros, la palista emeritense del Iuxtanam Estefanía Fernández (Mérida, 1996) se puso a competir en el K1 5.000 metros. y se colgó la plata. Sí, se colgó el metal más importante de los más de cien que ya ha conseguido. Porque jamás se había subido al podio en una Copa del Mundo, como la que se celebró el pasado fin de semana en Montemor (Portugal). Y el oro, por cierto, se quedó a una sola centésima de segundo.

«No sabía el nivel que tenían mis rivales, así que decidí salir fuerte desde el inicio», cuenta desde Sevilla la propia Estefanía. «Quería estar siempre dentro de la carrera, sin pensar en que me quedaban cinco kilómetros por delante. Además, me encontré muy bien físicamente y me enganché al grupo de cabeza junto a la irlandesa, la inglesa, la austriaca y una compañera de selección. No quería dosificar porque, si me quedaba atrás, me iba a desgastar más. Decidí tirar hasta que me aguantaran las fuerzas. Y fíjate lo contenta que acabé porque no me esperaba esta plata».

Acabó el fin de semana eufórica, con la plata y el séptimo puesto con el equipo español de K4. Un fin de semana, por cierto, que comenzó torcido: iba a participar también en el K2 y el K1 500 metros, las pruebas que mejor se había preparado, pero un problema con la inscripción la dejaron fuera de ambas. «Hasta la fecha, había conseguido tres medallas internacionales, dos de ellas en Europeos. En la modalidad de maratón, en distancias no olímpicas. Así que esta última sí que tiene más peso, porque es la primera en una Copa del Mundo y, encima, en distancia olímpica», subraya la palista emeritense, centrada desde principio de temporada en el proyecto K4 'Objetivo Tokio 2020' de la Federación Española.

Accedió al equipo español tras conseguir la clasificación en el último selectivo de Trasona, pero para conseguir plaza (y beca) en el CAR de La Cartuja de Sevilla aún depende de las pruebas que tiene por delante en los tres próximos meses. La primera será ya este fin de semana, en la Copa de España de esprint olímpico en las distancias de 200 y 500 metros, en Verducio (Pontevedra), hacia donde viaja hoy y en donde competirá en K1 500 metros. Luego, a principios del mes de julio, le toca el Europeo de Plovdiv (Bulgaria) con el equipo español. Y posteriormente, el selectivo nacional donde debería clasificarse para asistir con la selección al Mundial de Racice (República Checa) en el mes de agosto.

«Incluso ahora en junio, como no competí el pasado fin de semana en K1 500 metros en Portugal, mi entrenador me sacará a otra prueba que servirá de filtro importante para la Federación Española y mi futuro en el CAR», calcula Estefanía Fernández, que continúa engordando su currículum de pruebas y medallas mientras, por un lado, prepara con la selección el K4 500 metros para estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y, por el otro, sueña con entrar (con beca) en el CAR La Cartuja de Sevilla con la selección nacional.