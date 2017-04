Pincho Fernández se trae un tesoro de Miami

Pincho Fernández y Diogo Rocha guardarán durante mucho tiempo un buen recuerdo de Miami. En Florida, se metieron en su primer cuadro final de un Masters del World Padel Tour, y en Lummus Park llegaron a sus primeros octavos. Una vez allí, ganar a una pareja como la que forman Cristian Gutiérrez y Franco Stupaczuk hubiera sido algo más que un sueño. "Tuvimos muchas ocasiones pero no las aprovechamos. con 1-0 y 0-40 para ponernos con 2-0 y servicio no pudimos romper, y en el rimero también pudimos igualar a cuatro pero tampoco fuimos capaces" se lamenta Pincho. "Ellos tienen mucha experiencia, sobre todo Cristian, y no fallan en los momentos clave".

Pese a la derrota, Pincho se queda con haber podido jugar "de igual a igual" a una pareja cabeza de serie. Con eso y con los 190 puntos que supone llegar a cuartos, que van a empujar a la pareja hispano portuguesa hasta la puerta de los cuadros finales del WPT.

Ante de Miami, Diogo estaba en el puesto 68º del ránking WPT, y Pincho en el 81º. Aunque el ránking no se actualiza hasta que acabe el torneo de Miami, los 190 puntos deberían subir al portugués media docena de escalones y más de diez al extremeño, por lo que la pareja se acerca muy mucho a los puestos que dan acceso directo al cuadro final de los torneos Open y Masters, y por descontado les abren las puertas de par en par de los Challengers.

José Antonio García Diestro no pasó de la primera ronda en Miami, pero mientras el avión le devolvía a casa tuvo tiempo de conocer la ciudad mientras pensaba en el próximo torneo, que será en A Coruña del 8 al 14 de mayo.