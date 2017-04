Pincho Fernández y Diogo Rocha se meten en octavos en Miami

Por primera vez esta temporada, dos extremeños llegaban al cuadro final de un torneo del World Padel Tour. José Antonio García Diestro, junto a Martín Sánchez, como inquilino habitual, y Pincho Fernández, junto a Diogo Rocha, como invitados por primera vez. Y fueron los segundos los que avanzaron ayer a octavos del Miami Padel Masters, el primer torneo del WPT en Estados Unidos.

Pincho y Diogo consiguieron su plaza entre las 32 mejores parejas del torneo el martes ganando en dos sets a los veteranos Gustavo ‘La Gata’ Briner y Fede Mújica. Su objetivo para el comienzo de esta temporada ya estaba conseguido, entrar en un cuadro final. Pero ayer subieron un escalón más sus expectativas y a la primera consiguieron llegar a sus primeros octavos. En primera ronda se tenían que ver las caras con una pareja que en el pasado torneo de Santander consiguió llegar a cuartos convirtiéndose en la revelación del comienzo de temporada, la formada por el gallego Adrián Blanco y el uruguayo Diego Ramos. Pero este miércoles en Miami la sorpresa la pusieron Pincho y Diogo que ganaron un partido de casi dos horas por 4-6, 6-1 y 7-6.

Martín Sánchez Piñeiro y José Antonio García Diestro.

“Empezamos el primer set bastante mal, en el segundo jugamos muy bien, fue relativamente fácil, y en el tercero íbamos 5-2 abajo pero pudimos remontar hasta el 5-5 y llegamos en el ‘tie break’ que nos llevamos por 7-3”, resumía el pacense su partido. “La verdad es que teníamos mucha hambre de ganar. No podemos estar más contentos, la primera vez que llegamos al cuadro y hacemos octavos está muy bien”.

En segunda ronda, los rivales de Pincho y Diogo serán Franco Stupaczuk y Cristian Gutiérrez (Jueves, 24.00 horas), que ayer derrotaron a Seba Nerone y Alejandro Ruiz por 6-4 y 6-4.

Por su parte, José Antonio García Diestro y Martín Sánchez Piñeiro no pudieron ganar a los argentinos Cristian Germán Gutiérrez y Aris Patiniotis (6-3 y 6-4) y no podrán repetir en Miami su actuación en Santander, donde sí llegaron a octavos. José Antonio no se escondía ayer. “No jugamos nada bien, incómodos todo el tiempo. Nos hicieron dos ‘breaks’ tontos, y aunque después pudimos romper en un par de ocasiones, no lo conseguimos. Ellos se han adaptado mejor a las condiciones de la pista, sobre todo al bote y ahí ha estado la diferencia”, explicaba el jugador pacense. Recordar que las pistas del Miami Padel Masters están instaladas sobre la arena de la playa de Lummus Park.