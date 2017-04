Antonio Fernández acompaña a García Diestro en el cuadro final de Miami

Europa 4, America 0. Ese el resultado de la final de la previa del Miami Padel Masters disputada ayer en el club Padel Life. Las cuatro parejas finalistas en la previa que se jugó en Madrid hace tres semanas se impusieron a las cuatro provenientes de los torneos previos jugados en Estados Unidos.

Matía Nicoletti y Salva Oria ganaron con facilidad a Adrián Beltramino y Jorge Couceiro (6-2 y 6-2). Ricardo Martínez Sánchez y Aitor García Bassas tuvieron que llegar al tercero para conseguir el pase ante Jesuan González Dalbene y Ramiro Nanni (6-1, 6-7 y 6-2). Eduard Bainad y Chico Gomes ganaron a Matías Rivera y Fernando Pablo Alarcón por 6-3 y 6-2.

Por último, Pincho Fernández y Diogo Rocha, que a priori, tenían el partido más complicado por delante porque los argentinos Gustavo 'La Gata' Briner y Federico Mújica fueron los dominadores de los torneos norteamericanos, también se impusieron con facilidad por 6-2 y 7-6.

Fácil fue el primer set. El pacense y el portugués se encontraron pronto con dos 'breaks' de ventaja para llevarse fácil el primero. En el segundo, no fueron capaces de romper el servicio de sus rivales, pero una vez llegados al 'tie break' no dieron opciones a una pareja con la que se llevan casi 20 años. La veteranía de La Gata y Fede no fue suficiente para doblegar la técnica y mejor condición física de Pincho y Diogo, que hoy a las 18.30 horas jugarán su primer cuadro final de un torneo del World Padel Tour, y será precisamente uno de la mayor categoría, un Masters. Sus rivales serán el gallego Adrián Blanco y el uruguayo Diego Ramos, una pareja difícil para cualquiera que como Pincho y Diogo lleguen de la previa.

El otro extremeño del cuadro final, José Antonio García Diestro, junto al gallego Martín Sánchez, sí es favorito en su partido de hoy (17.00 horas) ante los argentinos Cristian Germán Gutiérrez y Aris Patiniotis. Aunque la diferencia mínima en el ránking entre unos y otros habla de un partido muy disputado.