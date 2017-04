El atleta Bruno Hortelano pasó por el Gran Premio de Las Américas para comprobar el ambiente del motociclismo. El deportista que brilló en las pruebas de velocidad durante la última temporada tiene que recuperarse ahora de un grave accidente de automóvil.

¿Por qué está en Austin viendo el GP de las Américas?

Bueno, como mi médico, el Doctor Mir, está involucrado en las motos me ha invitado a venir ya que estoy entrenando en Nueva York. Las cosas van bien y he decidido bajar a ver este evento.

¿Cómo te encuentras?

Me encuentro muy bien y estoy entrenando las cosas con más normalidad y la mano la verdad es que no tengo dolor, ahora mismo ya no lo tengo tapado como podéis ver aquí y me está permitiendo hacer casi todo normal.

¿Cuánto tiempo hace que regresaste a Estados Unidos?

Volví en marzo y estuve un par de semanas, luego volví a Barcelona para ver al doctor Mir y luego he vuelto hace un par de semanas, irán como dos semanas que estoy de nuevo en Nueva York.

¿Cómo están siendo los entrenamientos, has regresado ya a la normalidad?

Como ha sido tan progresivo durante el otoño y el invierno ya empezaba a hacer cosas normales, a partir de Año Nuevo ya estaba haciendo cosas normales, aunque todavía no he llegado a tener un entrenamiento absolutamente normal. Pero también es porque estoy intentando ganar una base, una base que va a ser muy importante para pasar estos tres próximos años sin lesiones.

¿En qué nivel crees que puede llegar al mundial?

Como ahora la prioridad es volver a tener esa base, aún no sé cómo voy a estar corriendo.

¿Vas a intentar una mínima para el mundial?

Sí, bueno, ya tengo invitación para ir al mundial porque quedé campeón de Europa el verano pasado y la cuestión es ver cómo estoy físicamente para estar compitiendo al máximo nivel.

¿Se puede soñar con algo grande en ese mundial o es demasiado pronto?

Es cierto que el mundial es dentro de poco tiempo y ha sido un año bastante duro de rehabilitación y esfuerzo en otros ámbitos pero la ilusión sigue y yo espero estar ahí.

Al principio el apoyo parecía que iba a ser un problema. ¿OS habéis encontrado con algún problema más?

Entiendo que había dudas con el tema del apoyo pero lo he entrenado y no hay ningún problema.

Al parecer en el mundial se retira Usain Bolt. ¿Es una experiencia importante compartir pista con él?

Claro, poder compartir con Bolt una figura tan importante para el deporte y para mí en particular, aunque tengo entendido que es posible que no se retire, eso ya lo dirá él… El caso es que me hace mucha ilusión poder compartir pista con él, pero al final lo importante para mí es este reto muy personal, que no tiene nada que ver con los demás corredores.

¿Conoces a algún piloto?

Es la primera vez que vengo a un gran premio. Conozco a alguno y no estoy muy enterado de este mundo pero espero aprender un poco ahora que estoy aquí.

¿Tienes algún referente?

Marc Márquez, por supuesto, por lo bien que lo ha estado haciendo los últimos años. Me encantaría conocerle.

¿Has montado alguna vez en moto?

Alguna vez de más pequeño pero no pienso volver a montarme en moto.