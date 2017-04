El Perú Siux quiere volver a Primera

El Perú Cáceres Wellness cumplirá el próximo 7 de mayo diez años, su equipo de pádel lleva seis temporadas consecutivas siendo el mejor de Extremadura, y la Federación Extremeña de Pádel ya le reconoció en 2015 como el mejor club de la región. Una breve pero intensa historia que enorgullece a Jorge Azcona, su presidente.

AGENDA uViernes, 21 de abril. 18.00-23.00: Cuartos de final. uSábado, 22 de abril. 11.00: Primera eliminatoria de descenso. 13.00: Semifinal masculina. 15.00: Segunda eliminatoria de descenso. 17.00-22.00: Semifinales femeninas y masculina. 20.30: Tercera eliminatoria de descenso. uDomingo, 23 de abril. 10.00: Tercer y cuarto puesto. 11.30: Final femenina. 12.30: Final masculina. 14.00: Entrega de trofeos. uEntrada gratuita. El acceso a las pistas de El Perú es libre hasta completar aforo.

Con esa base, en 2013 se apuntó a la fase previa Campeonato de España por equipos de Tercera y llegó a la fase final donde se proclamó subcampeón por detrás del Entrena Pádel navarro. Desde entonces, El Perú no ha bajado de Segunda, es más consiguió subir a Primera en 2014, donde se mantuvo dos años. El sábado buscará sumar su tercera temporada entre los mejores equipos de España metiéndose en la final del Campeonato de España por Equipos de Segunda del que es anfitrión.

El Perú ha unido fuerzas con la marca de palas Siux, que ha aportado al equipo jugadores como Raúl Marcos (39º en el ránking WPT), Víctor Ruiz (45º), Aris Patiniotis (51º) y Christian Ramos (115º), aunque el fichaje con más caché es un viejo miembro del equipo, el pacense José Antonio García Diestro (32º). Con los puntos que suman los recién llegados y Pincho Fernández, Teo Zapata, Álvaro Matador, que esta vez hará las veces de capitán, Jorge Señorán y compañía, el Perú Siux ha conseguido ser cabeza de serie del campeonato, se asegura no bajar y sólo necesitaría ganar una eliminatoria -sábado, 18.30 horas- para meterse en la final y con ello conseguir el ascenso, ya que suben dos equipos.

Jorge Azcona sabe que todo el esfuerzo hecho y ser cabeza de serie no garantiza el ascenso. «Tenemos posibilidades de subir, incluso de ganar la final porque no hay tantas diferencias entre los equipos, pero también podemos perder en semifinales, lo que está claro es que vamos a luchar por volver a Primera porque las posibilidades son reales».

Como coordinador de la escuela de pádel de El Perú y jugador del equipo, el emeritense Teo Zapata conoce muy bien los campeonatos de España de Segunda, e incluso los de Primera. «Son torneos muy bonitos para verlos, pero muy difícil de jugar. Además, en los últimos años el nivel ha subido muchísimo». Zapata también sabe que El Perú Siux es favorito, pero que eso no garantiza ningún éxito. «Cualquiera de los siete equipos puede meterse en la final», sentencia. Teo sabe por ejemplo, que el Star Vie madrileño, que debería ser el rival de los cacereños en semifinales, es un equipo con menos puntos, pero «es el único en el que sus jugadores entrenan juntos, lo que en este tipo de torneos es un plus porque se conocen a la perfección».

A Teo tampoco le sorprendería que en RCT Barcelona, el equipo a priori más débil, se meta en la final por razones similares. «Son jugadores que rara vez juegan fuera de Cataluña, por eso no tienen puntos, pero que tienen mucho nivel y se conocen perfectamente». A lo que hay que sumar a Cristian Gutiérrez y Uri Botello, dos jugadores que formarán dos parejas ganadoras. «Hasta Melilla, que tiene experiencia en Primera puede dar alguna sorpresa y ganar el Star Vie en cuartos», Zapata no se fía de nadie. Si acaso de sus compañeros. «Tenemos un equipo ganador, pero eso sólo no garantiza nada. Hay que acertar a la hora de conformar las parejas y tener un poco de suerte», pero lo que tiene claro es que quiere volver a Primera.