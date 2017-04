Cienfuegos prueba en disco

Los lanzamientos no tienen ningún secreto para Javier Cienfuegos. Es el rey indiscutible del martillo español, pero el disco no le es nada desconocido. El montijano es un deportista de retos y mientras sigue su preparación para atacar a su propio récord de España en martillo, en la especialidad de disco ha encontrado una nueva motivación que pasa por batir la mejor marca extremeña. Siempre ha probado en esta disciplina y esta temporada lo tiene como parte de su planificación deportiva. «Siempre hacemos disco como técnica una vez a la semana. Carlos Burón lo tiene dentro de su programación de entrenamientos para distraernos un poco y buscar otras sensaciones. Nos daba la opción de disco o peso y yo prefería disco», explica el plusmarquista montijano.

Y ya puesto, se le da tan bien que quiere probar para ver hasta donde puede llegar. De hecho, en 2009 Ciefuegos fue campeón de España junior en disco. Su objetivo es intentar ayudar a la selección extremeña a sumar puntos en el Campeonato de España de Federaciones con el valor seguro del martillo y escalar posiciones en disco. Pero para poder participar necesita hacer mínima y su agenda le deja poco margen para intentarlo en alguna competición antes del 17 de junio.

Este sábado se disputa la primera jornada de la Liga Extremeña de Clubes y la Federación Extremeña le animó a concursar como invitado. «Nuestra idea es hacer martillo y disco en el Nacional de selecciones para ver si podemos dar un empujoncito a Extremadura, pero tenemos que hacer marca», expone. Aunque Cienfuegos no tiene asegurada su presencia este sábado en la Ciudad Deportiva de Cáceres y tendrá que esperar hasta que este jueves se haga pública la lista de inscritos. «Seremos muchos y está complicado que pueda competir porque lógicamente tienen prioridad los clubes de la liga», precisa.

A por un récord de 1999

De tener luz verde, el plusmarquista nacional se lo jugaría a esa única carta. Después el calendario ya no daría tregua por meterse en la parte clave de la temporada con el Playas en la División de Honor de Clubes. «Quería probar en el Campeonato de Extremadura de Invierno, pero fue primero el disco y no lo hice para no gastar fuerzas para el martillo porque busca el récord de España. Si hubiese sido al revés sí que habría tirado», señala Cienfuegos. Tampoco podrá hacerlo en el Regional absoluto del 3 de junio. «Antes del Campeonato de Extremadura nos han invitado a Antonio (Fuentes) y a mí a un meeting en Alemania y ya nos habíamos comprometido».

El campeón extremeño de disco es David Rodríguez (Perceiana), que en ese Campeonato de Extremadura de Lanzamientos Largos disputado en Montijo estableció su mejor registro con 39,51. Cienfuegos llega en los entrenamientos a los 48,18 y el récord de Extremadura lo fijó el argentino Óscar Peñalba (Chapín Jerez y con licencia extremeña) en 48,54 en junio de 1999 en Guadalajara. El atleta del Perceiana ya ha bromeado con el montijano por quitarle la plaza en la selección extremeña. «David me dijo en un vídeo que le iba a quitar el sitio, pero él puede ir en peso y primero tengo que lanzar el sábado», comenta.

El lanzador de Montijo se toma este nuevo desafío por afición. «El mismo sábado entreno por la mañana y lanzaría disco por la tarde. Mi preparación no cambia». Y entre tanto no descarta añadir otra muesca a su palmarés. «Estoy muy cerca del récord de Extremadura y estaría bonito intentarlo. Romper la barrera de los 50 metros sería la leche».