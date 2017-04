El Cerro de Reyes ya está a dos pasos de los playoffs

Dos triunfos, un empate y una derrota ha sido el balance para los extremeños de Segunda B en la vigésimo sexta jornada. En el grupo V, el GV Energía Cerro de Reyes no falló y goleó como se esperaba, por 8-0, al malagueño El Palo-Pedregalejo. Entretanto, en el IV, el Integra2 Navalmoral también ganó en casa, por 4-1, al filial del Movistar Inter. Por su parte, el UEx Cáceres empató como local 4-4 frente al murciano Pinatar Zambú; y el Buhersa Talayuela cayó fuera, por 2-1 en cancha del Torrejón.

Todos ellos descansarán durante la Semana Santa para reanudar la competición el día 22 de abril.

Una jornada más en el liderato sin sobresaltos y una jornada menos para clasificarse para luchar por el ascenso. Esa es la marca que dejó el Cerro en su particular calendario. Dos partidos le restan por ganar para asegurarse matemáticamente ese valioso objetivo en las cuatro últimas jornadas. Deberá jugar tres partidos fuera de casa y uno dentro para ese cometido siempre y cuando su perseguidor el Córdoba, a seis puntos de distancia, no pinche. Los pacenses llegaron a los 73 puntos goleando a El Palo-Pedregalejo tras una primera mitad sublime en la que decidieron la suerte del envite con un claro 6-0 en el luminoso. En la segunda les bastó no asumir riesgos, incluso anotando dos goles más y manteniendo su portería a cero. Marcaron Nene (2), Aarón (2), Bebo (2), Nenu y Juanillo. La próxima jornada rendirán visita al granadino Peligros.

Navalmoral, más tercero

En el otro grupo, el Navalmoral reforzó su tercera plaza venciendo en casa para llegar a los 43 puntos y conservar los tres de diferencia con el Leganés, su inmediato perseguidor y con el que parece se jugará la plaza de Copa del Rey. De hecho después del parón ambos se medirán en cancha madrileña y decidirán quién es el dueño del tercer puesto para encarar a continuación las tres últimas jornadas con algo más de garantías. Los moralos vencieron al Inter B con los tantos de De la Cuerda, Torre, Nando y Cheche en un choque que tardó en abrirse ya que el primer periodo acabó sin goles. El japonés Yuki dio el susto al final con un desvanecimiento sin consecuencias, aunque le obligó a ser trasladado al hospital.

Talayuela, sigue sin ganar

Mientras tanto, el conjunto de Talayuela cosechó su duodécimo partido consecutivo sin ganar cediendo ante el Torrejón. Los talayuelanos, con 17 puntos, cierran la tabla y están a cinco de la salvación. Estuvieron cerca de arrancar algo positivo pero el gol de Fran Berrocoso fue insuficiente. Delicada situación que deberán intentar recomponer desde el próximo compromiso casero frente al Silver.

Cáceres, décimos

Por último, el Cáceres igualó con el Pinatar con los goles de Alejandro, Richi, Aitor e Iván tras ir gran parte del choque por debajo en el marcador. Los universitarios son décimos con 29 puntos, debiéndose enfrentar la jornada que viene al Talavera a domicilio.