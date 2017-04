Cara y cruz para Rubén Tanco en La Nucía

Rubén Tanco vuelve de Alicante con sabor agridulce por su gran segundo puesto en la carrera del sábado y no pasar de semifinales en la del domingo, donde el cansancio le pasó factura. El sábado, el pacense comenzaba la tercera prueba de la Liga Nacional de BMX en el circuito de La Nucía, en la que pasó todas las mangas y subió al segundo cajón del podio en la final. En la prueba del domingo, Tanco acusó el cansancio acumulado por una apretada agenda en la que compagina BMX con el ciclismo adaptado y en las que a pesar de la exigencia no descuida su compromiso con las causas sociales y los más pequeños. «Hoy no pudo ser, el cansancio ha podido con mis piernas», reconocía. El pacense se quedó en semifinales. Tanco ya piensa en el Campeonato de España de Ciclismo en Pista Adaptado del próximo fin de semana en Tafalla (Navarra).