Nadie puede descuidarse

Vigésimo sexta jornada en Segunda B. Las fechas caen y nadie puede dormirse cuando llegan los partidos decisivos. Hoy sábado, en el grupo V, el GV Energía Cerro de Reyes recibirá a las 18.00 horas la visita de El Palo-Pedragalejo malagueño para acercarse un poco más al título. En el IV, a partir de las 18.30 horas disputarán sus encuentros el tercer clasificado Integra2 Navalmoral, que buscará como mínimo mantener la ventaja con su inmediato perseguidor venciendo en casa al filial del Movistar Inter, y el colista Buhersa Talayuela, que agotará sus opciones de acercarse a la permanencia en la difícil pista del Torrejón. Además, el UEx Cáceres completará la jornada ejerciendo como local el domingo a partir de las 12.00 horas frente al murciano Pinatar.

El Cerro está cada vez más cerca de obtener el pase al playoff por el ascenso y no quiere desaprovecharlo. Restan por jugarse quince puntos, y los seis con los que distancia al segundo clasificado Córdoba dan margen y confianza para no fallar. En el choque de hoy todo parece indicar que los de Badajoz volverán a golear para alcanzar su decimocuarto triunfo casero. En la primera vuelta ya lo hicieron por 1-4 en cancha del equipo malagueño, que como visitante ha ganado una vez y perdido once, por lo que parece una víctima propicia para seguir con la intachable marcha.

En el otro grupo, el conjunto de Navalmoral también cuenta con ganas los puntos que le faltan para agarrar la tercera plaza, y con ella su participación en la Copa del Rey. Uno de los hándicaps es que jugará una jornada menos que quien ahora es su máximo rival, el Leganés, que está tres puntos por debajo en la tabla. Eso sí, después de Semana Santa ambos equipos se enfrentarán en un duelo fratricida que quizás despeje el camino de uno los dos. Pero para eso los moralos deberán superar al joven Inter B, que fuera de casa lleva 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas, y está inmerso en la lucha por la permanencia. En Alcalá de Henares, en el encuentro de la primera vuelta, ganó Navalmoral por 1-6.

Mientras tanto, el cuadro de Talayuela apura uno de sus últimos cartuchos para salvarse. Rendirá visita al madrileño Torrejón que quiere precisamente sellar cuanto antes la permanencia. Los talayuelanos no han conseguido ganar ninguno de sus últimos once partidos y está casi obligado a hacerlo ante este adversario que en su feudo acumula 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas, éstas ante los dos primeros clasificados. En el encuentro disputado en cancha talayuelana vencieron los locales con cierta comodidad por 3-0.

Por último, el domingo jugará el Cáceres el choque que le enfrentará al Pinatar murciano, donde perdió en la primera vuelta por 3-0. Los universitarios no han asegurado aún su continuidad en la categoría aunque la tienen encarrilada. De todas formas no deben descuidarse, menos en casa, donde llevan seis partidos sin ganar. Los murcianos, que como visitantes cuentan con 4 triunfos, 1 empate y 6 derrotas, pelean por engancharse al tren de cabeza.