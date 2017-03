Becas de 1.400 euros mensuales para 80 promesas

Ochenta jóvenes deportistas percibirán 1.400 euros mensuales, durante tres años, gracias a la renovación del programa de becas Podium firmada este jueves por el Comité Olímpico (COE) y Telefónica, que destinará 3,6 millones de euros a la preparación de los Juegos de Tokio 2020. Deportistas menores de 23 años no incluidos en el Programa ADO, entre ellos los atletas Jorge Ureña y Álvaro de Arriba, recientes medallistas europeos en Belgrado, se verán beneficiados en el nuevo ciclo por una ayuda económica que ya recibieron 22 olímpicos, encabezados por el piragüista Marcus Cooper, que participaron en los Juegos de Brasil 2016.

Entre las 80 promesas se han incluido algunas que forman parte de los nuevos deportes individuales que se incorporarán en los próximos Juegos Olímpicos: kárate, escalada. skateboard y surf. El atletismo y el piragüismo, con cinco becarios cada uno, serán los deportes más representados en el programa Podium, que se puso en marcha en mayo de 2014 y que puede presumir de la conquista de 214 medallas en torneos internacionales, campeonatos de Europa y campeonatos del mundo en los tres últimos años. «Cuando la subvención a las federaciones se ha reducido un 70%, este programa ha ayudado a los jóvenes a participar en 771 competiciones y a acudir a 82 concentraciones internacionales», destacó el presidente del COE, Alejandro Blanco, quien se encargó de recordar que «se ha producido un descenso enorme de dinero público y un aumento de competiciones para clasificarse para los Juegos».

«Es posible que sin la beca Podium no hubiese estado en Río. El problema que tenemos son las limitaciones económicas. Gracias a este programa he podido competir y entrenar y he llegado a los Juegos de Río con mayor experiencia y más preparado. Ha ayudado muchísimo la beca», reconoció Marcus Cooper, «la joya de la corona», como le definió Blanco, y que integró la primera promoción de becados.

Con vistas a Tokio 2020 repiten 55 deportistas del ciclo olímpico anterior y se incorporan 25 nuevos. «A competir fuera (de España) se va con dinero, y para ir a una concentración necesitamos dinero», insistió el presidente del COE. «A Río acudió el 30% de becados del programa Podium, un porcentaje espectacular», subrayó por su parte Francisco de Bergia, director de Asuntos Públicos de Presidencia de Telefónica, orgulloso de una iniciativa «que permite albergar grandes esperanzas de cara a Tokio, después de que el exitoso primer programa estuviese muy en precario».