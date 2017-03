Cienfuegos y Barbaño reinan en casa

Montijo corona a dos de sus hijos más ilustres. Javier Cienfuegos y María Barbaño Acevedo se proclamaron en su localidad natal campeones de España absolutos de lanzamientos largos en martillo. Jornada histórica para el atletismo extremeño en todos los sentidos. Si ya de por sí es un éxito que una localidad como Montijo albergue un Campeonato de España, más excepcional es que coincida que dos atletas nacidos allí conquisten el título ante sus vecinos.

«Si me lo dicen hace unos años no me lo creo», asentía emocionado Antonio Fuentes tras ver cómo dos de sus pupilos se proclamaban campeones de España. Y es que el día fue espectacular para los dos extremeños en el Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos. Montijo asistió al doblete en martillo de sus dos paisanos.

Cienfuegos se ha convertido en campeón de España absoluto por séptima vez con una marca de 76,63 metros, a 8 centímetros del récord de España que también posee desde 2013 el montijano con 76,71. El plusmarquista español prolonga su dominio en el martillo al ampliar el pleno de títulos de invierno en las siete ediciones disputadas desde 2011. El público se entregó en cada lanzamiento de Cienfuegos que se quitó la presión tras el primero. «Está muy bien físicamente y con mucha confianza esta temporada», comentaba su entrenador Antonio Fuentes tras uno de sus tiradas. Finalmente no consiguió batir su plusmarca nacional, pero las sensaciones del extremeño son inmejorables para la Copa de Europa en Las Palmas la próxima semana donde volverá a atacar su techo. Los 77 metros no están lejos.

Primer título para Barbaño

La segunda atleta local María Barbaño Acevedo se proclamaba campeona de España por primera vez ante sus paisanos en su pueblo. La montijana ya había sido plata dos años (2015 y 2016) y bronce en 2013. María Barbaño no pudo contener las lágrimas tras su último lanzamiento y se abrazó a compañeras, familia y a Antonio Fuentes. Se fue hasta los 59,76 en el último intento, aunque con cualquiera de sus seis tiros (todos por encima de los 58 metros) se habría llevado el título, pues la segunda, Jenifer Nevado, se quedó en 57,88. La favorita Laura Redondo hizo tres nulos y se quedó fuera de la final. La mejor marca personal de María Barbaño es de 62,98 (2016), que es récord de Extremadura.

El martillo español lleva el ADN montijano en un milagro hecho posible por la entrega vocacional de Antonio Fuentes. La factoría Fuentes funciona a pleno rendimiento. El entrenador de Cienfuegos ha conseguido poner a Montijo en el mapa del atletismo y hoy dos montijanos son campeones de España de martillo.