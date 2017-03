Adel Mechaal logra el oro en los 3.000

Adel Mechaal se ha proclamado campeón de Europa de los 3.000 metros tras imponerse en la final de los Europeos en pista cubierta disputada en Belgrado.

Mechaal logró la medalla de oro con un tiempo de 8:00.60, por delante del noruego Henrik Ingebrigtsen (8:00.93) y del alemán Richard Ringer (8:01.01). El también español Carlos Mayo quedó octavo con un crono de 8:06.15. Mechaal, de origen marroquí, ya fue subcampeón de Europa de 5.000 al aire libre y es el actual campeón de España de 3.000.

La victoria de Mechaal, que sumó la quinta medalla para el atletismo español en los 3.000 metros en unos Europeos en pista cubierta, relega sus problemas con las autoridades antidopaje. "No sabía si podría competir aquí hasta hace 20 días, cuando llegó la cautelar. Tengo que dar las gracias a España por dejarme demostrar mi talento y por acoger a mi familia. Quiero decir que me siento muy orgullos de vestir esta camiseta y de devolverle a España lo que ha hecho por mí", manifestó tras su triunfo. "Es el premio a esta lucha constante de estos meses que me ha hecho muy fuerte. Ha sido el premio al trabajo y estoy muy orgulloso. Ha habido un momento en que me he visto encerrado, como un león acorralado, me podía haber caído, pero como me veía fuerte he esperado para cambiar muy fuerte en el 200", ha agregado.

Bronce para De Arriba

Álvaro De Arriba, a la derecha, junto a los otros dos medallistas en 800. / Marko Djurica (Reuters)

También ha logrado medalla este domingo el salmantino Álvaro De Arriba, bronce en los 800 metros. El vencedor de la prueba fue el polaco Adam Kszczot, que entró por delante del danés Bube y de De Arriba. El también español Daniel Andújar fue cuarto, mientras que su compatriota Kevin López quedó último.

"No me lo llego a creer, como no me creía cuando fui a los Juegos de Río. Feliz sobre todo por mi entrenador (Juan carlos Fuentes), porque gracias a él estoy aquí. He llegado pensando que estaba para plata. He estado a punto de caerme pero he salido bien en la última recta. Contento con el bronce, aunque sabiendo que tenía la plata en las piernas", ha comentado Álvaro De Arriba en declaraciones efectuadas a Teledeporte.

La medalla de oro de Mechaal y la de bronce de De Arriba se unen a la plata que logró el sábado la cántabra Ruth Beitia en salto de altura.