Un campeón de altura

Pablo Villalobos sigue demostrando su clase y que es uno de los mejores maratonianos del país. A pesar de que la familia y el trabajo condicionan su hábito de entrenamiento y estar centrado en las carreras de montaña, su gran objetivo de la temporada de invierno, el atleta almendralejense sacó a relucir su talento para dar un poco más de brillo a su palmarés. «Ha sido algo inesperado», admite. Seis años después de conquistar el título en Sevilla volvía a proclamarse campeón de España de Maratón en Castellón. «Igual que en 2011 cuando conseguí el primer título era el objetivo y buscaba la marca para el Campeonato del Mundo, ahora estaba en otro momento. Estaba mirando la competición de montaña y no la marca. No me encontraba tan en forma como en aquella época».

Villalobos se toma las maratones y las medias como preparación para la gran cita marcada en rojo en su agenda que tendrá lugar el 19 de marzo en Vilaflor de Chasna (Tenerife). «Mi idea era tener un entrenamiento exigente antes del Campeonato de España de Trail, pero luego viendo los inscritos pensaba que podría luchar por las medallas. Y ha ido mejor de lo esperado. Ha sido una sorpresa entre comillas».

Villalobos es un atleta de grandes desafíos, no se deja vencer por un revés como que la Federación Española no contase con él para el Europeo de 2014 por 39 segundos (tenía 2h13:39 y la mínima era 2h13:00) y encontró una nueva motivación en altura. «En 2014 probé porque no fui al Campeonato de Europa de Maratón en Zurich. Decidí cambiar el chip y me gustó, me lo pasé bien». Y en su primer contacto con la montaña acabó en el podio. «Fui tercero en el Campeonato de España. A finales de octubre corrí en Francia en una prueba de mucho nivel de 72 kilómetros y quedé undécimo. Seguimos dando guerra».

Las lesiones impidieron que Villalobos cumpliera su sueño olímpico en Londres 2012 y tiene esa espinita clavada, aunque asume que ese tren ya pasó. «Es complicado estar a nivel de Mundiales o Juegos Olímpicos. Una vez pasado Río ya ni me lo planteo. Por la mínima de la Federación Internacional sí que podría, pero la Española es más difícil. Cada vez es más complicado a nivel físico y ya no tengo tanta dedicación». Y es que el flamante campeón español de maratón no entrena lo que quisiera. «Ya no tengo tanta dedicación para entrenar. En la época que entrenaba en el CAR de Madrid estaba dedicado a entrenar. Ahora voy entrenando cuando encuentro un hueco». Después de la paliza del domingo tocaba volver a casa y a sus quehaceres diarios. «De vuelta a Madrid en coche no podía con el dolor de piernas y al llegar tocaba bañar a las niñas. Por la mañana a las siete y media había que levantarlas para el cole y después a currar». Villalobos trabaja en el Consejo Superior de Deportes como tutor de deportistas de alto nivel, además de llamarle para hacer de liebre y asesorar y preparar a corredores populares en las maratones.

Ha sido internacional en 1.500 y maratón y ahora persigue el doblete en montaña para competir por España en el Mundial de Italia en junio. «Los cuatro primeros en el Campeonato de España de Trail van al Mundial y hay otras dos a criterio de la Federación. Pedro José Hernández también tiene opciones. Tengo la ilusión de que al Mundial vamos a ir dos extremeños».