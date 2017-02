Cienfuegos, lanzado a por el récord

Javier Cienfuegos ha empezado la temporada como un cohete. En su primera prueba lanzó el martillo hasta los 72,72 metros en Cáceres y en su segunda participación en un control de lanzamientos celebrado este sábado en Don Benito casi bate su propio récord de España con 76,55. Se quedó a 16 centímetros. «Nunca había empezado tan bien. En mi primera competición hicimos 72,72, mi mejor estreno de siempre. Queríamos hacer la mínima en invierno por la experiencia de los últimos años de llegar al final con el agua al cuello. En el control de Don Benito con el primer tiro de 74,75 ya nos íbamos contentos para casa», reconoce. En ese plural, el recordman español incluye a Antonio Fuentes, su entrenador y descubridor, como parte de un todo y con quien comparte sus éxitos.

uNombre. Javier Cienfuegos Pinilla. uLugar y fecha de nacimiento. Montijo, 15 de julio de 1990. uEspecialidad. Martillo. uClub. Playas de Castellón. uEntrenador. Antonio Fuentes. uPalmarés. Campeón de España absoluto (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016), campeón de España de Lanzamientos Largos de Invierno (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016), campeón de España Universitario (2009, 2012, 2013, 2015 y 2016), campeón de España Promesa (2011 y 2012), campeón de España Junior de disco y martillo (2009), campeón de España juvenil (2007). uPlusmarcas. Récord de España absoluto (76,71 en 2003), mejor marca española absoluta de martillo pesado (21,87 en 2014), mejor marca española promesa (75,31 en 2011), plusmarquista de Europa júnior de martillo 6kg (82,97 en 2009), plusmarquista de España júnior de martillo 7,260kg (74,77 en 2009). Internacional. 28. Dos participaciones olímpicas en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016, cuatro Mundiales en Berlín 2009, Daegu 2011, Moscú 2013 y Pekín 2015 y cuatro Campeonatos de Europa en Barcelona 2010, Helsinki 2012, Zurich 2014 y Amsterdam 2016.

Un espectacular arranque que en esa progresión que lleva apunta a derribar su plusmarca nacional de 76,71 en Montijo. El primer asalto lo tiene este mismo sábado en el Campeonato de Extremadura de Lanzamientos Largos en su localidad natal a partir de la 13.00 horas, después tendrá un segundo intento en el Campeonato España también en su casa el 4 de marzo y para rematar la faena le queda la Copa Europea de Lanzamientos del 11 y 12 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. «Vamos a por el récord sí o sí. En cualquiera de los tres puede caer si logramos enganchar un buen tiro. Sería bonito que fuera en el Campeonato de España aquí en Montijo o en la Copa de Europa con la camiseta de la selección española. Por fechas el mejor momento de forma es la Copa de Europa». ¿Y por qué no poner una pica en cada una de las competiciones? «Batirlo en los tres seguidos sería la leche. Pero ya que nos ponemos que sea por más de un centímetro», suspira. En ese sentido, el montijano le tiene ganas a cambiar de dígito y dejar atrás el 76. «Sería especial romper la barrera de los 77 metros, aunque sea por un centímetro. No es lo mismo 76,99 que 77,00». Y tras hacer la segunda mejor marca española de todos los tiempos se siente con confianza para desafiar su propio techo. «Hemos hecho un buen invierno y vamos a luchar por conseguir esos metrillos».

Mínima inesperada

«Vamos a por el récord sí o sí. Sería bonito que fuera en Montijo o en la Copa de Europa con la selección»

«Tener ya la mínima te da una tranquilidad enorme. Los últimos años hemos sufrido hasta el final»

Javier Cienfuegos admite que afrontaba su concurso en el control de Don Benito con buenas sensaciones por su gran inicio invernal, aunque no esperaba obtener la mínima para el Mundial de Londres a estas alturas. «Me sorprendió un poco porque 75 era estar cerca de la mínima, pero empezar y en el primer tiro irnos a 74,75 pensamos que podía ser el día. Se resistió porque seguimos con cuatro nulos por poquito y eran lanzamientos largos». El plusmarquista montijano se muestra satisfecho de sus tiradas a pesar de los cuatro nulos. «Estamos contentos por la serie entre comillas. La mínima llegó en el sexto lanzamiento, el último que estás más cansado y las fuerzas no son las mismas. Pero Antonio me dijo: 'Dale con todo lo que tengas y que al menos te vayas habiéndote vaciado'. Después al ver la marca, estallamos de alegría y felicidad».

Cienfuegos comenta que al soltar el martillo no se preocupó que pudiera ser un lanzamiento de récord. «Escuché 76 y me daba un poco igual el pico. Todos los de la serie habían sido buenos. Creí que iba para 75 y cuando vimos que se había ido a 76 me alegré por la mínima. Estamos igual de contentos que si nos hubiéramos quedado a un centímetro del récord».

El coloso de Montijo resalta la importancia de haber hecho los deberes a tiempo para confirmar su quinta participación mundialista consecutiva después de Berlín (2009), Daegu (2011), Moscú (2013) y Pekín (2015). «Esto te da una tranquilidad enorme. Los últimos años hemos sufrido hasta el final, siempre mirando el ránking mundial para poder entrar y ahora ya podemos trabajar mejor de cara al Mundial».

En Don Benito, Cienfuegos compitió como invitado, ya que se disputaba el Campeonato de Extremadura de Invierno donde no entran los lanzamientos largos y que servía de marco para inaugurar la pista de atletismo. «Queríamos competir y hablamos con la Federación Extremeña, pero tenían que pedir permiso al Ayuntamiento de Don Benito por el tema del campo de fútbol. Gracias a su colaboración pudimos lanzar. Estamos muy agradecidos a la Federación porque siempre nos tiende una mano y cuando les pedimos un control no nos ponen ningún problema. Gracias a ella pudimos ir a los Juegos porque se volcaron organizando competiciones».

Cienfuegos pudo lanzar y superó sus propias expectativas. «Ya cumplimos, pero queremos más en invierno. Ahora vienen el Campeonato de Extremadura, el Campeonato de España y la Copa de Europa. Las sensaciones son buenas y estamos confiados en lanzar más». De ahí que esté convencido en sus posibilidades. «La planificación la tenemos enfocada para llegar a febrero y marzo bien de forma».

Pero en verano quedan más objetivos como añadir a su extenso palmarés su octavo título absoluto en martillo y meterse entre los finalistas en el Mundial de Londres del 5 al 13 de agosto. «Para el verano la preparación es similar. Vamos a intentar llegar igual de bien y lanzar más lejos».

Montijo, sede del Nacional

Montijo repite dos años después como sede del Campeonato de España de Lanzamientos Largos, un escenario donde Cienfuegos busca su séptimo título consecutivo después de haber ganado las seis ediciones celebradas hasta el momento desde la primera en 2011. «Va a ser superior a la anterior edición. La gente se quedó con ganas de volver a Montijo. Cuando se conoció la noticia todos los compañeros me llamaron y me felicitaron. El Ayuntamiento de Montijo se ha volcado para que todo esté perfecto», expone. La cercanía a la competición continental asegura la presencia de las principales estrellas de los lanzamientos de martillo, disco y jabalina. «La semana siguiente es la Copa de Europa en Las Palmas y las grandes figuras estarán en Montijo porque todos se están preparando para llegar bien a esa cita».

Este sábado, Cienfuegos busca en su Montijo natal revalidar el título regional en la segunda edición del Campeonato de Extremadura de Lanzamientos Largos. Un primer asalto para desafiar su techo y una toma de contacto en forma de aperitivo para la semana que viene en el Nacional.