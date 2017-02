El Ayuntamiento de Miajadas veta el balonmano por la resina

«Habiendo recibido múltiples quejas de asociaciones y colectivos deportivos de nuestra localidad debido a las manchas existentes en la pista del Pabellón Polideportivo Municipal y por causa de la pega o resina que emplean los jugadores de su asociación, habiéndoseles advertido en anteriores ocasiones, no me queda más remedio que desde el día de hoy no autorizar el uso de esta instalación a todos los equipos de su asociación hasta que ustedes tomen una solución definitiva a este problema».

Son palabras que corresponden al primer párrafo de la carta remitida por María Teresa Gil Cruz, concejala-delegada de Deportes de Miajadas, a la Asociación Deportiva BM Miajadas este jueves. Un comunicado, que tras ser publicado en Twitter, ha levantado el malestar de los círculos balonmanísticos, tanto a nivel regional como nacional.

Primeras figuras de este deporte han criticado la decisión del consistorio miajadeño. Son los casos de los jugadores de la Selección Española Víctor Tomás o Juan Andreu. El capitán del Barça se decía que «¿Cuántos casos hay de problemas de salud por el uso de la pega? ¿Lesiones producidas por restos de pega en el suelo? En fin, ridículo todo». Por su parte, el jugador del BM Granollers también manifestaba públicamente su indignación: «¡De vergüenza! Mira que llevo años jugando a esto, pues nunca he visto a nadie lesionarse por culpa de la pega...».

La concejala de Deportes miajadeña dice que la pega pone en peligro a otros deportistas y deteriora las instalaciones del pabellón

María Teresa Gil señalaba también en su escrito que a pesar de su limpieza periódica, se está levantando un gran malestar entre el resto de usuarios y usuarias, ya que cualquier día habrá una lesión deportiva por causa de los restos que quedan adheridos al pavimento, además del resto de perjuicios que se ocasiona a todos los usuarios, unido al deterioro que sufre la pista al tener que limpiarla con productos abrasivos.

Todos los clubes extremeños se han solidarizado con la AD BM Miajadas e incluso la Federación Extremeña de Balonmano ha manifestado su «apoyo incondicional» y ha asegurado que «intentará mediar con el Ayuntamiento de Miajadas para solucionar esta lamentable situación».

La pega es una resina que los jugadores de balonmano extienden por la mano para mejorar la adhesión al balón, favoreciendo no solamente el agarre si no también la ejecución de lanzamientos liftados y roscas.

Es una sustancia indispensable que se emplea desde el nacimiento de este deporte, pero sometido a debate en los últimos meses. La IHF, quiere lanzar un nuevo balón de su espónsor Molten, pero los jugadores rechazan la idea, sobre todo porque entienden que es una decisión más económica que deportiva y que el balonmano ha compartido pabellones con otros deportes durante décadas sin problemas. «Que alguien me explique en qué mejora el espectáculo una decisión así... ¡Me borro si quitan la pega! ¡Es absurdo!», señalaba el internacional Antonio García.