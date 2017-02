Últimos cartuchos para Electrocash Cáceres y Extremadura Arroyo

Ya no hay margen de error, pero sí al menos para alcanzar la competitividad en la élite. El Electrocash Cáceres se desplaza este sábado a Ibiza para intentar conseguir la victoria en casa del segundo clasificado y agarrarse a un clavo ardiendo. Los hombres dirigidos por Raúl Rocha tendrán que apurar hoy frente al cuadro balear sus últimas opciones de permanecer vivos en lo más alto del voleibol español. Empresa difícil, teniendo en cuenta la dinámica del conjunto extremeño en la primera vuelta de campeonato, con tan solo suma un encuentro ganado. Un escaso bagaje para aspirar a la salvación.

Cabe recordar que hasta el momento el Electrocash Cáceres tan solo ha sido capaz de vencer una vez a domicilio, frente al Castellón. Por ello, los jugadores cacereños continúan así intentando brindar una victoria ante su público, sin renunciar a sacar algo positivo de otros lares, a sabiendas de que la cita de hoy en tierras baleares puede no ser propicia para sacar grandes conclusiones que se puedan extrapolar el campeonato liguero. Y es que no está siendo la mejor temporada del Electrocash Cáceres.

Por su parte, y no con menos urgencias que el conjunto capitalino, el Extremadura Arroyo tendrá que hacer frente mañana domingo en casa (12,00 horas) a un club puntero como el Gran Canaria. Quizás, la última oportunidad para que las jugadoras dirigidas por Adolfo Gómez puedan sacar la cabeza de los bajos fondos de la clasificación general. Las extremeñas aún no han sido capaces en lo que va de liga de ganar encuentro alguno ante sus rivales en la élite del voleibol nacional. No obstante, desde el cuadro arroyano aún no se pierde la esperanza de poder remontar el vuelo, pese a recibir a rivales de una entidad superior.