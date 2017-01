Electrocash Cáceres y Arroyo vuelven a caer

La vida sigue igual para Electrocash Cáceres y Extremadura Arroyo. Los dos máximos representantes del voleibol regional volvieron a caer ayer derrotados en sus respectivos encuentros y se complican, más si cabe, la supervivencia en la élite nacional.

Electrocash

El Electrocash Cáceres no levanta cabeza y está prácticamente sentenciado. El equipo extremeño volvió a morder el polvo ayer en el Multiusos (0-3) ante el Barça, diciendo así adiós a buena parte de sus opciones para intentar mantener la categoría en Superliga. Con un tanteo de 24-26, 21-25 y 13-25, el equipo de Raúl Rocha fue de más a menos para ceder el tercer set de forma clara. El extremeño es ya un equipo tocado en el aspecto anímico por ver cómo la historia se repite una y otra vez desde el farolillo rojo de la tabla y con tan solo un encuentro ganado en el presente campeonato. Un pobre bagaje.

Arroyo

Aunque sí en cuanto a las sensaciones de poder competir con un rival de la zona noble, no le fueron mucho mejor las cosas al Extremadura Arroyo, que se vino de vacío de tierras riojanas tras perder con el tercer clasificado de la tabla, el Haro (3-1). Aunque las jugadoras de Adolfo Gómez mostraron una excelente imagen en una de las canchas más complicadas de la liga, las extremeñas no pudieron sumar a su casillero ni un solo punto que alimentase las esperanzas de salvación para la recta final de una temporada en la que aún no conocen el sabor de la victoria.

A pesar de que el Extremadura Arroyo comenzó perdiendo las dos primeras mangas (25-18 y 25-19), las visitantes tuvieron el arrojo necesario como para seguir metidas en el partido imponiéndose en la tercera (19-25). No obstante, el mayor poso del conjunto local en el cuarto set (25-20) impidió que el partido llegase al quinto, que habría tenido premio en forma de punto visitante.