Lorena Infantes siembra futuro en Chile

Lorena Infantes (Badajoz, 1981) es el icono del baloncesto femenino pacense y ahora retirada ya hace dos años espera seguir siendo referente como entrenadora. La exjugadora del Dato Badajoz se subió en 2014 a un avión rumbo a Chile para probar su cuarta experiencia internacional y jugar los dos meses de verano en el New Crusaders de Valparaíso en la Liga Sudamericana, el equivalente a la Euroliga. Una aventura que en principio sólo iba a durar el período estival europeo y que se ha prolongado sin billete de vuelta.

El motivo que le retuvo en Chile fue la oferta que recibió por parte de la Federación de Baloncesto de Chile para dirigir las selecciones femeninas Sub-16 y la paralímpica. «Me fui para jugar dos meses en la Liga Sudamericana, después me salió un trabajo y me quedé», expone Lorena Infantes. Esa inesperada oferta llevaba consigo una doble decisión, permanecer en Chile y colgar las zapatillas. «Estaba aburrida y tomé la decisión de dejar mi carrera como jugadora. Tenía 33 años y con la crisis era complicado encontrar un equipo en España por los problemas de pago. Aceptar la oferta de la selección chilena fue una manera inteligente de retirarme», apunta. Lorena Infantes reconoce que ese repentino giro en su carrera no entraba en sus planes. «Cuando me marché a Chile pensaba seguir jugando en Europa. Pero me presentaron una buena oportunidad y no podía rechazarla. En España es complicado encontrar un hueco como entrenadora. Ojalá me lo ofrecieran aquí». La exjugadora pacense quiere dedicarse al baloncesto y espera algún día ejercer en casa. «Es difícil que pueda entrenar en Badajoz. Ya cumplí un sueño de jugar en Primera con el equipo de mi ciudad y sería bonito entrenar también. En España es imposible vivir del baloncesto».

Además de poner la semilla del futuro para la absoluta, Infantes también da clases de baloncesto en la Universidad Católica de Chile y es seleccionadora del combinado paralímpico, una faceta que le debe en parte a su origen pacense. «En Badajoz iba a ver al Mideba, seguía mucho el baloncesto en silla de ruedas. Todo conlleva un gran trabajo mental. Algunos es por enfermedad desde pequeños y otros por accidentes y requiere una labor social y psicológica importante. En lo deportivo no tiene nada que ver».

Lorena Infantes jugó en el Badajoz Femenino en sus diferentes denominaciones (Armijo, Dato y Proffasa), después pasó por el Santa Eulalia de Ibiza donde disputó la Eurocup, Olesa Espanyol, Jopisa Burgos, Orvieto italiano, Canik turco, Mondeville francés y New Crusaders chileno.

La conexión con el país sudamericano viene de su relación con las internacionales chilenas Valentina Aragonese, con la que coincidió en Badajoz y Valparaíso; Ziomara Morrison, compañera en Burgos; y Tatiana Gómez, ex del Arxil y con quien compartió también vestuario en el New Crusaders. En estos dos años no había vuelto a casa hasta esta semana que ha pasado unos días en la capital pacense para disfrutar de su familia. «Badajoz me encanta», subraya. El sábado asistió al partido del Batalyaws. «El nivel ha bajado mucho, no sólo en Liga Femenina 2, sino a nivel mundial». Este miércoles por la tarde dijo de nuevo adiós a los suyos para pasar unas vacaciones en Tailandia antes de regresar a Chile donde le espera una agenda frenética con la preparación del Panamericano Sub-16 de Sao Paulo y los Sudamericanos de dicha categoría y del paralímpico en Lima. «Va a ser un año bastante duro, por eso no podré volver a Badajoz al menos hasta dentro de año y medio».