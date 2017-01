"En el deporte extremeño se están haciendo bien las cosas"

Es el máximo referente de su deporte en nuestra Comunidad Autónoma y en la actualidad está en el puesto 32 del Ranking internacional de jugadores de pádel y en el número 15 por parejas junto a Javier Concepción.

- ¿Ha descansado estas navidades o un deportista nunca descansa?

- Se intenta descansar lo máximo posible, porque la temporada es larga y hay que recargar pilas. Pero siempre con la mente puesta en lo que viene.

- ¿Cómo son los entrenamientos de una estrella del pádel?

- Pues pasadas las navidades comenzamos la pretemporada y tenemos 8 semanas para preparar el comienzo del circuito. Hay dos partes fundamentales el trabajo físico, que se realiza fuera de pista y el trabajo de pista, que no quiere decir que no sea físico. Todos los días comienzan a las 08:00 horas con Javi Morales la preparación física y luego a continuación con Ángel Gil voy a pista. El tiempo depende de la época del año.

- ¿Sigue aumentando el número de practicantes de su deporte o cree que el boom ya ha pasado?

- Yo pienso que la palabra “Boom” no describe lo que vive el pádel. Sí que es cierto que hubo un crecimiento exponencial y muy acentuado hace unos años, pero ahora no hay casi nadie que no conozca el pádel, o es más, que lo practique. No sé que pasara en el futuro pero actualmente está asentado como uno de los deportes más practicados en España.

-¿Cómo y cuándo comenzó usted a practicarlo?

- Pues yo comencé a jugar con 12 años por mediación de mi padre, que jugaba con unos amigos, y poco a poco fui adentrándome en esta modalidad deportiva.

- ¿Qué es lo que tiene que engancha a personas de todas las edades, condiciones físicas o que nunca han practicado deporte?

- Lo que tiene es que es un deporte que no necesita una gran condición física, de ahí el abanico de edad, ni tampoco un gran dominio del juego. Además es muy social y no se necesitan grupos de 10 personas como puede pasar en deportes como el fútbol. Hay una frase que define bien nuestro deporte: 'jugar al pádel es fácil, pero jugar muy bien al pádel es muy complicado'.

- En lo personal y deportivo, ¿cómo se plantea este año que acabamos de iniciar? ¿qué objetivos se marca con su compañero?

- El objetivo ahora mismo es hacer una buena pretemporada para lo que nos espera, y luego de cara al circuito es seguir escalando puestos poco a poco. Además tenemos que trabajar para que lo conseguido hasta ahora no parezca casualidad.

- ¿Cómo es ser el máximo exponente extremeño en el World Pádel Tour?

- Bueno el único no soy, hay varios chicos y una chica que participan. Pero no es fácil porque si la preparación como tal ya es dura, desde aquí quizás sea un poquito más aún.

- ¿Qué le parece el trabajo que en su modalidad se viene haciendo en nuestra región?

- La verdad que es bastante bueno. La Federación junto con las entidades privadas está trabajando bien, y en el deporte base, que es nuestro futuro, con los Judex codo con codo con la Junta de Extremadura, la participación es increíble y eso es síntoma de que se están haciendo bien las cosas.

- ¿Cree que el apoyo institucional y de firmas privadas es importante para el pádel?

- El pádel siempre ha tenido un poco la losa de no ser como los otros deportes y era todo o casi todo “costeado” de forma privadas, pero desde hace unos años las entidades públicas están apostando por ayudar, cosa que desde aquí quiero agradecer, ya que cada año el apoyo es mayor.

- ¿Y para el deportistas?¿Cómo puede ayudar la administración a un deportista de élite?

- Nosotros al no ser olímpicos tenemos un poquito más complicado el tema ayudas, pero sí que es cierto que desde la Junta han buscado la forma de ayudar y sobretodo premiar nuestro trabajo y esfuerzo. El deportista tiene unos costes elevados de casi todo y en ocasiones toda ayuda viene como caída del cielo.

- ¿Sienten ese respaldo los deportistas extremeños?

- Yo particularmente creo que se está trabajando por el camino de que así sea y hablando hace unos días con otros compañeros deportistas opinan parecido. El deporte extremeño va bien y las cosas no son porque si. Viene de un trabajo previo que sin ayudas sería complicado.

- ¿Qué le parecen actividades como el encuentro desarrollado recientemente por la Fundación Jóvenes y Deporte con un nutrido grupo de deportistas de alto rendimiento de nuestra región?

- Me parece una gran idea porque cada uno puede aportar un punto de vista diferente para mejorar no solo en ayudas, sino en el uso de instalaciones, en promoción del deporte… al final todos queremos lo mismo, aunque cada uno en su disciplina.

- ¿Cree que sus compañeros deportistas valoran sus éxitos?

- Yo quiero pensar que si. Yo tenía ganas de conocer a algunos porque no había tenido la oportunidad. Todos sabemos lo que cuesta conseguir algo por pequeño que sea, por tanto hay que alegrarse por cada logro de un extremeño.

- ¿Y la sociedad extremeña es consciente de lo difícil que es llegar al máximo nivel, el sacrificio que supone?

- Cada día más, porque antes no se veía todo el trabajo que conlleva conseguir algo, y ahora con las redes sociales, el deportista expresa mas su día a día y lo difícil del mismo.

- ¿Qué le diría a alguien a quien no le atrae el pádel para que se anime a jugar o ver un partido?

- Le diría que no se va a equivocar, se lo va a pasar bien con tres amigos/as y además va a hacer deporte. Y que se quite el estereotipo de que el pádel es caro.

- ¿Un deseo para 2017?

- Por supuesto que me respeten las lesiones, que como mínimo mejoremos un poquito lo hecho en 2016 y poder ganar a esos 8 cabezas de serie que son infranqueables casi siempre.

Ojalá se cumpla. Muchísimas gracias.