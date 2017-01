Hotel Río empieza el año con derrota

Primera derrota (3-0) en este 2017 para el Hotel Río Carnaval de Badajoz que no pudo hacer nada en la cancha de Valladolid, que presenta su candidatura al campeonato liguero. En el primer set, Universidad de Valladolid ya iba a dejar claro sus intenciones en el partido. Pese a que el Hotel Río le plantó cara y consiguió igualar el set en los primeros compases gracias a los puntos de Edu Álvarez, la intensidad que aplicó el conjunto vallisoletano asfixió a los hombres de Carlos Iglesias y cayeron derrotados con un contundente 25-14. El segundo set comenzó con los pacenses más entonados con un gran Edu Álvarez en la faceta anotadora. El set llegaba muy igualado, pero los universitarios le dieron la vuelta para cerrarlo en 25-20. Con el 2-0, el Hotel Río decidió ir a por el encuentro con todas sus armas, arriesgando tal vez más de la cuenta y acabó pagándolo ante el segundo al caer por 25-16. El equipo pacense se mantiene sexto y con los 5 puntos de ventaja sobre su perseguidor.