Derrotas de Electrocash Cáceres y Extremadura Arroyo

No ha sido al año del cambio. 2017 continúa trayendo derrotas a los equipos extremeños de la élite del voleibol de élite para los conjuntos regionales. Tanto Electrocash Cáceres como Extremdura Arroyo finalizarán la jornada como colistas de sus respectivos campeonatos tras la jornada de ayer, en la que ninguno de los dos pudo alzarse con el triunfo; ni Electrocash Cáceres en casa contra Ventura Palma, ni Extremadura Arroyo a domicilio frente al Fell Volley Alcobendas.

Las primeras en caer ayer fueron las jugadoras dirigidas por Adolfo Gómez, viéndose superadas por 3-0 por un Alcobendas que en ningún momento mostró síntomas de debilidad en su propia cancha.

No mucho mejor le fueron las cosas al Electrocash Cáceres, que con su derrota en casa (1-3) frente al Ventura Palma ve seriamente reducidas sus opciones de permanencia.

Dio la cara el Electrocash ante uno de los firmes candidatos al título, al que incluso llegó a hacerle un set, pero no fue suficiente para pelear por la victoria dada la gran diferencia entre las dos plantillas. El equipo cacereño no pudo contar con Fran Fernández y Joaquín Monteagudo al continuar lesionados y fueron sustituidos por Jorge Gómez y Roberto Ortiz. Nada más pudieron hacer los de Rocha ante un gran Palma que no mostró fisuras en Cáceres.

Empezó el partido con el Electrocash por delante en el marcador, pero fueron los baleares los que se anotaron el primero por 16-25.De nuevo, los cacereños tomaron la iniciativa en el electrónico, pero tal y como ocurriera en el set anterior los isleños volvieron a imponer el ritmo para llevárselo por 13-25. Un calco del segundo set fue el inicio del tercero. Se igualaron los marcadores y Electrocash supo jugar los últimos puntos en el que probablemente sea su mejor juego desde el inicio de la competición para adjudicarse el tercero por 26-24. Palma no quería sorpresas y cerró el partido con el definitivo 25-14.

Tanto Arroyo como Electrocash tendrán que esperar, al menos, una semana más para intentar dar el do de pecho.