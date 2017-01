Electrocash Cáceres y Arroyo pretenden cambiar el rumbo

Electrocash Cáceres y Extremadura Arroyo regresan hoy a la competición con idéntico objetivo, el de enmendar la plana después de una primera parte de campeonato con más sombras que luces y que ha abocado a ambas escuadras al farolillo rojo en sus respectivas ligas.

El primero en saltar a la pista será el Electrocash Cáceres, que recibirá en el Multiusos a las 18.00 horas al CV Melilla para cerrar la primera vuelta. Los de Raúl Rocha aún no conocen la victoria en su propio feudo y están obligados a despertar para no comenzar a verde descolgados de la lucha por la salvación. El conjunto norteafricano es algo así como un rival directo en la lucha por la permanencia, situado tan solo tres puestos por encima de los cacereños, pero con siete puntos más en su casillero.

Tras recuperar sus buenas vibraciones entre semana ganando al Universidad de Valladolid en el Trofeo de Reyes, los locales tendrán la obligación de transformar las sensaciones en tendencia.

A por la primera

Por su parte, el Extremadura Arroyo recibe en el Municipal a partir de las 19.00 horas al Fígaro Peluqueros Haris de Tenerife. Aún sin conocer la victoria en el presente campeonato, las jugadoras dirigidas por Adolfo Gómez no lo tendrán nada fácil para dar el do de pecho, pues las visitantes, segunda clasificadas, apenas han dado muestras de debilidad, habiendo perdido tan solo el partido que les enfrentó al intratable Logroño. Una difícil cita que, sin embargo, no mina las esperanzas de un equipo aún tiene margen de maniobra para sacar la cabeza de la zona baja.

La nota emotiva en este encuentro la pondrá la exjugadora arroyana Flavia Lima, muy querida entre la hinchada local.