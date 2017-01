Campillo madura adecuadamente

Jorge Campillo recordará durante mucho tiempo 2016 con una sonrisa en la cara. Después de cinco temporadas en el Circuito Europeo, el cacereño ha conseguido dar un salto que le ha llevado a disputar la final del circuito, en la que terminó noveno, a subir hasta el puesto 42º de la Carrera a Dubai, en la que fue el cuarto mejor español, o a escalar hasta el puesto 163º del ránking mundial, donde había terminado 2015 como el 399º. También le quedará el mal recuerdo de haberse quedado fuera del Abierto Británico en el último hoyo del Abierto de Escocia, pero su temporada ha sido de notable, «de 8 o 8,5», la califica él. Y por si fuera poco, en su primer torneo de la nueva temporada, el Abierto de Hong Kong, terminó décimo para continuar con una trayectoria ascendente que tendrá que confirmar durante 2017.

Los números anteriores son los de una mejoría que no esconde ningún secreto. «Ha sido todo un proceso desde que me hice profesional, nada ha cambiado realmente este año salvo mi experiencia a la hora de afrontar algunas situaciones. Digamos que los resultados han hecho un 'click', pero no he cambiado nada en los últimos doce meses», explica Campillo para justificar su última temporada, que él califica de notable. «Ha sido una muy buena temporada le pondría un 8 o un 8,5». «Era difícil conseguir lo que he conseguido, pero estaba dentro de mis objetivos y esta temporada pasada los he cumplido; aunque realmente no lo pensaba, simplemente jugaba al golf lo mejor que podía».

Una mejoría que ha llegado jugando un poco menos. La temporada pasada, Campillo jugó 29 torneos, cuando en 2013 llegó a disputar 32. La diferencia es que sólo falló nueve cortes y se metió en cinco ocasiones entre los diez primeros -Italia, Escocia, India, Malasia y Dubái-. La última de ellas, la más especial del año, no en vano fue en la final del Circuito Europeo. «Lo mejor de mi temporada ha sido la regularidad que he tenido a lo largo del año. Pero si me tengo que quedar con algo, lo hago con los 65 golpes que hice el domingo de la final de Dubái. Fue un gran torneo, con los mejores de mundo en la final del circuito y hacer la mejor vuelta el último día del torneo es difícil de olvidar. Lo viví con ilusión, tenía poco que perder y lo pasamos bien». ¿Y lo peor? «El hoyo 18 del Abierto de Escocia, en el que hice bogey. Después de un gran torneo me quedé a las puertas del Abierto Británico por un golpe. Fue duro». Hubiera sido su primer 'grande'.

«Lo del 'grande' llegará jugando bien, pero lo de ganar es más complicado, no quiero obsesionarme con ello»

El año pasado, por delante de Campillo en el Circuito Europeo sólo terminaron tres españoles: Rafa Cabrera-Bello, Sergio García y Alejandro Cañizares. Un puesto en el que el cacereño está cómodo. «En mi opinión, Sergio García está a otro nivel, eso no significa que no pueda ganarle en algún torneo, pero está por encima del resto de los españoles. Después, quizá me falte algo más de consistencia para poder ponerme al nivel de Rafa o Alejandro y unos cuantos torneos más de experiencia».

Además de experiencia, a Jorge le falta una victoria y jugar un 'grande'. ¿Será en 2017? «Eso estaría bien, los dos cosas me harían mucha ilusión. Lo del 'grande' llegará jugando bien, pero lo de ganar es más complicado, no quiero obsesionarme con ello, cuando tenga que pasar pasará». Y casi pasa en el primer torneo del año, el Abierto de Hong Kong, donde Jorge terminó la primera ronda tercero y al final fue décimo. «Parece que voy por el buen camino. Haré todo lo posible para que sigan yendo bien las cosas». La única manera de pasar del notable al sobresaliente.