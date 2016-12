«Lo que no se ha conseguido en años, no se puede pretender que se haga en meses»

Llegó a Cáceres el pasado mes de octubre para hacerse con las riendas de la gestión cotidiana del Cacereño asumiendo la dirección general. Licenciado en Ciencias de la Información, su faceta directiva viene avalada por un puesto similar en el Badajoz, que ostentó desde 2010 hasta el año de la extinción en 2012, así como diferentes cargos en el Córboba y el Lucena. Rafel Rojas (Córdoba, 1965) trabaja por conseguir profesionalizar una institución que, a pesar de su buen momento deportivo, presenta deficiencias ya de sobra conocidas. Muchas de ellas prioridades, pero solo algunas realmente asumibles por las arcas del club a corto o medio plazo.

¿En qué situación se encontró la entidad y qué es lo que ha cambiado en estos tres meses y medio?

Me encontré con un equipo en el que después de un descenso las cosas se ven de otra forma y se pierde un poco la ilusión. Un club que se estaba adaptando otra vez al pozo de la Tercera. El cambio no es fácil. Había problemas de organización interna y de planificación en el día a día. Ahora no se hace ni mejor, ni peor, sino de una forma diferente. Mi objetivo es conseguir trabajar en equipo y dotar al club de una estructura organizativa estable, que cada uno sea responsable de sus tareas con rigor y responsabilidad en todo lo que hacemos.

A mediados de octubre se anunció la impermeabilización de la visera de Tribuna, pero aún no han comenzado las obras. ¿Es factible que finalmente se acometan durante esta temporada?

Hay situaciones adversas que hay que recordar que llevan muchos años en el Cacereño. En tres meses hemos hecho muchas gestiones para arreglar situaciones que se llevan produciendo prácticamente una década. Problemas como el marcador, como el energético, como el de la Tribuna. Son dificultades que no son de ahora, sino de muchos años. Lo que no se ha conseguido en los últimos años, no se puede pretender que se haga en tres meses. A pesar de eso, hay un plan previsto para la reforma de Tribuna y las empresas ya tienen sus proyectos elaborados. Hay que entender que la meteorología no ha sido la más favorable, pero la intención es hacerlo durante esta temporada.

En el caso del marcador, ¿hablamos de una reparación o de sustitución? ¿Es una acción a corto, medio o largo plazo?

Será un marcador nuevo. Es algo que urge y estamos en ello. Hay un grupo de empresarios que está decidido a colaborar y en breve tendremos resultados. Es una acción que vamos a ejecutar durante esta misma temporada. En el primer trimestre de 2017 podremos ver resultados. En el asunto de la luz, también estamos haciendo gestiones.

Otro hándicap es el césped. ¿Se baraja tomar alguna medida?

Hemos hecho gestiones a través del Club de Golf de Cáceres. Han visitado el césped y nos han hecho un informe. Es muy antiguo y nos han dicho que es un terreno de juego estacional. Sin saber cómo ni su porqué, mejora en función del tiempo. Pasa de estar muy mal a estar aceptable. Hemos pedido algún presupuesto, pero se escapa a nuestras posibilidades.

¿No está entonces dentro de las prioridades una vez finalice la campaña?

Es una prioridad, pero hay muchas otras. Cuando he llegado, son muchas cosas las que había que cambiar, pero todo a la vez es muy complicado.

Apoyo social

Campeón de invierno, pero aún sin el apoyo social deseado. ¿Por qué?

Este tema hay que analizarlo con cautela. A la afición siempre hay que entenderla. Ha habido un descenso después de siete temporadas ininterrumpidas en Segunda B. Eso hay que digerirlo. Pero si la afición quiere disfrutar de la Segunda B y que más tarde se intente hacer algo aceptable en esa categoría, tiene que dar su apoyo en estos momentos.

Se entiende que usted tiene regularmente comunicación directa con el mandatario Antonio Martínez Doblas. ¿Cómo están sus ánimos a estas alturas?

Tiene un mérito enorme. Lleva muchos años manteniendo una empresa que genera pérdidas. Ahora está otra vez ilusionado. Hoy (por ayer) el club ha pagado el mes de diciembre a la plantilla después del último entrenamiento. Es un síntoma de que él está por la labor y está valorando el esfuerzo de la plantilla y del cuerpo técnico.

¿Se contempla la salida de algún sénior para poder reforzar la plantilla?

Todas las plantillas son susceptibles de poderlas mejorar. Está claro que este grupo se ha ganado el respeto, pero tenemos que estar preparados para cualquier situación. A día de hoy no tenemos ninguna ficha sénior y estamos con las sub-23 para dar un mayor fondo de armario con más alternativas y diferentes perfiles. Lo estamos consiguiendo.

Al respecto de los sub-23, ¿Miki Ruiz comenzará la segunda vuelta vistiendo la camiseta del Cacereño?

Lo estamos valorando. El chaval evoluciona bien y en breve tomaremos una decisión.

¿Cuáles son sus deseos para 2017?

Convencer a la ciudad. Es donde hay que incidir. Tenemos una afición magnífica, pero es escasa.