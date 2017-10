LaLiga garantiza el normal cumplimiento de la jornada pese a la situación en Cataluña

Valverde: «¿El Barça fuera de la liga? Eso no ha sucedido...»

-A Ernesto Valverde le preguntaron cómo vive la situación de Cataluña y si le incomodaba. «Es una pregunta recurrente en estas últimas ruedas de prensa. No negaré que lo sigo. Tengo mi propia opinión y me gustaría que nos centrásemos en la cuestión deportiva. Más que nada porque la cuestión política cambia cada media hora», dijo antes re conocer que «es imposible mantenernos informados de la situación política. Ayer fue un día ajetreado, hoy lo está siendo y no ha acabado. Nos centramos en lo nuestro. Mi responsabilidad es que mi equipo gane». Por último, el técnico no quiso responder si se imagina una Liga española sin el Barça. «Eso no ha sucedido y estamos hablando de supuestos. La realidad es que tenemos un partido de LaLiga e intentaremos ganar».