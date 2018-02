Olimpismo El COI sufre una afrenta del TAS al exculpar a 28 deportistas rusos El fondista Alexander Legkov, campeón olímpico en Sochi en 50 km, celebra su oro. / Reuters El país exsoviético recupera nueve medallas de los Juegos de Sochi porque las pruebas sobre dopaje de Estado «son insuficientes» ERIC BERNAUDEAU Pyeongchang Jueves, 1 febrero 2018, 14:06

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) infligió este jueves una pequeña humillación al Comité Olímpico Internacional (COI) con la anulación total de sus sanciones a 28 deportistas rusos, creando confusión a ocho días de la ceremonia de inauguración de los Juegos de Invierno en Pyeongchang (Corea del Sur). «En teoría, algunos de los 28 deportistas cuya suspensión de por vida ha sido levantada, pueden aspirar a una participación en los Juegos de Pyeongchang». precisó un portavoz del TAS. Una «teoría» que fue rápidamente descartada por el COI. «La decisión del TAS no significa que los 28 atletas serán invitados a los Juegos. No ser sancionado no confiere automáticamente el privilegio de una invitación», precisó el organismo olímpico en un comunicado. «En este contexto, es importante resaltar que el TAS insiste sobre el hecho de que su decisión ‘no significa que los 28 deportistas sean declarados inocentes’», añadió el COI.

Virulento, el COI no esconde su decepción y lamenta «enormemente que el TAS no haya tenido en cuenta la existencia demostrada de la manipulación organizada del sistema antidopaje» ruso para los 28 casos. «Su decisión podría tener un serio impacto en la lucha contra el dopaje en el futuro», añade el COI, que «analizará los pasos a dar, entre ellos una apelación ante el Tribunal Federal Suizo».

Entre los 43 deportistas rusos suspendidos de por vida por haberse aprovechado del sistema de dopaje de Estado en los Juegos de Sochi 2014, además de los 28 absueltos, el TAS levantó su suspensión de por vida a otros 11, aunque les prohibió participar en los próximos Juegos de Invierno. El máximo y último organismo de justicia deportiva, al anular totalmente las sanciones a estos 28 deportistas, restableció también sus resultados obtenidos en Sochi.

Entre el 1 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017 el COI sancionó a 43 deportistas rusos por haberse beneficiado del sistema de dopaje institucionalizado puesto en práctica en Rusia entre 2011 y 2015, sobre todo en los Juegos de Sochi de 2014. Un sistema revelado por el informe pedido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al jurista canadiense Richard McLaren, y que implicaba al ministro ruso de Deportes, Vitali Mutko, y a los servicios secretos rusos (FSB).

El TAS estimó que las pruebas «son insuficientes» respecto a estos deportistas, sospechosos de haberse aprovechado de un sistema de dopaje de Estado, que conllevó la suspensión de Rusia a participar en los Juegos de Invierno de 2018. «Estamos muy contentos por nuestros deportistas», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, añadiendo que Moscú «va a continuar» apoyando a sus deportistas ante los tribunales. «Las acusaciones contenidas en el informe McLaren fueron simplemente desmentidas (...) Podemos decir que no hubo ningún sistema, ninguna manipulación durante los Juegos Olímpicos de Sochi», afirmó, por su parte, Mutko, viceprimer ministro ruso encargado de los Deportes, tras conocer la decisión del TAS.

Legkov recupera dos medallas

Entre los 28 deportistas absueltos figura el fondista Alexander Legkov, de 34 años, que fue campeón olímpico en la prueba reina de 50 km en los Juegos de Sochi 2014 y ganó también la plata en el relevo 4x10 km.

El TAS había escuchó el testimonio de una gran parte de estos deportistas en una audiencia organizada la semana pasada en Ginebra, en la que Grigory Rochenkov, que dio la voz de alerta que ayudó a revelar el sistema de dopaje de Estado en Rusia, declaró a distancia. Sus revelaciones sobre el sistema de dopaje de Estado fueron el origen de la suspensión de Rusia.

«La decisión del TAS lo que hace es animar a los tramposos, hace más difícil la victoria de los deportistas limpios y da un triunfo indebido a un sistema antidopaje ruso corrupto en su conjunto y a (Vladimir) Putin en particular», estimó Jim Walden, abogado estadounidense de Rochenkov.

Tras la decisión del TAS, Rusia recupera nueve de las 13 medallas que había ganado en Sochi y que le fueron retiradas por este caso de dopaje institucionalizado, dos de ellas de oro, además de volverse a colocar en el primer puesto en la clasificación final, tras haber bajado al cuarto lugar.