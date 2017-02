El COI se plantea atribuir también en septiembre los Juegos de 2028

"Producimos demasiados perdedores", lamentó el pasado mes de diciembre el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach. Para evitar que París o Los Ángeles renuncien definitivamente a su sueño olímpico en caso de perder la carrera para los Juegos de 2024, el COI se plantea atribuir la edición de 2028 al mismo tiempo, en septiembre en Lima. Budapest también compite por los Juegos de 2024, pero su propuesta parece la menos atractiva y además está amenazada por un referéndum a iniciativa popular, por lo que no debería inquietar a los dos grandes favoritos.

"Tenemos tres candidaturas sólidas para 2024, pero sin la agenda 2020 (que fomenta los Juegos con menor coste), no tendríamos ningún candidato para los Juegos de 2024", explicó Bach, que preguntado sobre la gran cuestión, no descartó la posibilidad de atribuir los Juegos de 2028 también en Lima. Cuestionado recientemente por la AFP, Christophe Dubi, director de los Juegos en el COI, se mostró categórico: "Seguimos en el proceso para 2024, somos claros sobre eso".

El presidente de Los Ángeles 2024, Casey Wasserman, recordando que la ciudad californiana sólo aspira a 2024, calificó recientemente el doble voto de "concepto interesante". En París 2024 se mantiene un discurso. "Estamos exclusivamente centrados en 2024 y es el único mandato de nuestro equipo y nuestro proyecto es sólo posible en 2024", señaló a la AFP Tony Estanguet, copresidente del comité de la candidatura parisina.

París 2024 recibe el apoyo de más de 50 ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona Más de 50 ciudades de todo el mundo, entre ellas Madrid, Barcelona, México, Montevideo, Lima, Quito y Medellín, han apoyado este jueves en un comunicado conjunto la candidatura de París para acoger los Juegos Olímpicos de 2024. La iniciativa, que se produjo a instancias del alcalde de la localidad canadiense de Montreal, Denis Coderre, reconoce el liderazgo de París en "avances energéticos, digitales y de economía colaborativa". "París desea acelerar con los Juegos los progresos sociales y medioambientales e impulsar la transformación del conjunto de su área metropolitana", señalan los firmantes, entre los que están Atenas, Bruselas, Bucarest, Ciudad del Cabo o Dublín. En ese sentido, consideran que los Juegos de París "marcarían un antes y un después en la responsabilidad ecológica, los transportes innovadores y la actividad social, todo ello con un espíritu generoso y festivo". Los firmantes recuerdan la capacidad de Francia para organizar grandes eventos deportivos, como la Eurocopa del año pasado, pero también su experiencia para "garantizar la seguridad" de los mismos. Sede de la firma de "avances colectivos" como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y del acuerdo contra el cambio climático de 2015, la capital francesa ha estado siempre "en la vanguardia" del diálogo entre ciudades, señalan. "París apuesta por la modernidad, lo que se traduce en la capacidad colectiva de una sociedad para ofrecer nuevas respuestas. París entiende que la transición ecológica no se decreta, que el progreso no se improvisa, y que la renovación democrática no se impone", remarcan.

Según otras fuentes próximas al COI, la idea de un doble voto en Lima también es atractiva en la candidatura parisina. Si la capital francesa no obtiene los Juegos sería su cuarto fracaso consecutivo tras 1992, 2008 y 2012.

Procedimiento

El objetivo del COI estaría claro: retener las dos candidaturas que ya poseen numerosas infraestructuras y que ofrecen todas las garantías. "Sé que la idea del doble voto está de actualidad", señaló a la AFP una fuente próxima al COI. "Antes de la cuestión jurídica, existe un proceso claro para 2024 y el de 2028 todavía no ha comenzado. Los candidatos deberían dar su acuerdo para esta doble candidatura. Si ellos dicen que no, será difícil de imponerla", añadió esta misma fuente.

Si las tres candidatas a albergar los Juegos de 2024 aceptaran este plan, el COI tendría que obtener el visto bueno de la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos (ACNO) y tratar el tema con los comités nacionales de los países interesados. Desde un punto de vista formal, "habría que aprovechar la presentación a los miembros del COI en julio para proponer esta medida, habría que modificar la carta", agregó esa fuente cercana al movimiento olímpico.

"Es una sugerencia muy pragmática por parte de Thomas Bach", juzgó Patrick Nally, especialista en marketing deportivo y uno de los creadores del programa TOP (The Olympic Partner) del COI. "Bach es consciente de las dificultades del COI. Hay que recordar que en la época de los Juegos de 1984 de Los Ángeles, Estados Unidos salvó al COI. Gracias a los acuerdos con NBC y Coca Cola, especialmente, Estados Unidos se convirtió en un mercado muy importante", explicó Nally.

"Una de las mayores dudas es saber qué pasará en Los Ángeles si no gana (para 2024). París es una gran ciudad, que ha sido candidata varias veces, pero desde un punto de vista comercial, no es tan importante para el futuro del COI", añadió el irlandés. "Bach es perfectamente consciente de que no puede permitirse contrariar y destruir el mercado del que el COI depende más", ha continuado Nally, presidente además de la Federación Internacional de Póker (IFP).

Si el doble voto es aceptado, la cuestión será saber si París o Los Ángeles obtiene la primera de las dos ediciones (2024). "A Bach no le importa si será primero París y después Los Ángeles o al revés. Lo importante para él es no perderlas", concluyó Nally.