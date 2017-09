Zidane: «Hay que tener un poco de paciencia con Bale» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento del Real Madrid. / Luca Piergiovanni (Efe) El francés saca la cara por el galés, pide «tiempo» para él y se muestra confiado en su equipo pese a las bajas de Kroos, Benzema, Marcelo, Vallejo y Cristiano para la visita de Anoeta RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 16 septiembre 2017, 14:59

Zinedine Zidane trata de mantener siempre una sonrisa ante los medios con independencia de la situación de su equipo. Los resultados, e incluso las bajas por lesión, no cambian su gesto, incluso asume que el juego ha bajado de calidad respecto a los duelos de la Supercopa de Europa y España, pero sí que se mostró contundente a la hora de defender a Gareth Bale, que ha sido silbado por parte de la afición en algunos momentos, antes de viajar a San Sebastián para medirse a una Real Sociedad que llega en gran momento. ""Gareth puede con esta presión, sí. Como decías, el precio te pone ahí, no puedes hacer nada. El precio siempre lo vamos a comentar. Como jugador, a mí me pasó lo mismo. Y me costó al principio tres meses. Lo más importante es la motivación del jugador, lo que quiera. El resto hay que estar tranquilos, como soy yo. Vamos a esperar al mejor Gareth y no tengo dudas que lo va a hacer bien. Hay que tener solo un poco de paciencia. Pero la presión está acostumbrado y no le pesa", apunta.

El francés considera que "los de fuera" tienen poca paciencia con el británico pero recuerda que "no podemos controlarlo. Si mañana mete Gareth dos goles, ¿qué dirías? Ojalá que meta dos goles y cambiamos la dinámica de lo que piensan todos de Gareth. Estoy de acuerdo con que cada cosa lleva su tiempo. Gareth necesita su tiempo. La dinámica para un jugador es entrenar con normalidad, y es lo que está haciendo. Claro que necesitamos y queremos que haga más en el campo, él también. Pero estamos tranquilos. Lo va a hacer dentro de poco muy bien", dijo antes de lamentar que "últimamente las preguntas son alrededor de Gareth. Cada día se siente mejor y va a hacer su papel. Decía que ha tenido cuatro meses fuera del equipo y para volver a su nivel va a necesitar, como mínimo, cuatro meses para volver cómo estaba antes. Hay quedarle tiempo. Sin Cristiano y Karim, hay otros jugadores importantes. Es un equipo. La diferencia la hacemos con todos, no solo Gareth. Un día es Cristiano, otro Isco... La diferencia la marca un jugador con sus goles o jugadas, pero creo en lo que hacemos como grupo más que en un jugador".

Zidane trató de insistir en la importancia del duelo de Anoeta a corto plazo. "Es un partido importante porque empatamos dos veces en casa y son cuatro puntos. Jugamos en casa del colíder. Sabemos la importancia del partido. Pero no vamos a cambiar nada de lo que vamos a hacer. Da igual si un partido, entre comillas, es más importante que otro. Es solo el partido siguiente y son tres puntos. Como siempre, vamos a intentar ganar. No va a cambiar nada por los dos resultados negativos en casa", apuntó antes de asumir que quizá no están igual de finos que al inicio de campaña. "Aceptamos las críticas. Hemos puesto el listón muy alto contra el Manchester o el Barça. Aceptamos que podemos jugar un poquito peor. Pero el partido de mañana es un buen momento para demostrar que estamos bien, en buen estado de forma", apuntó antes de quitar importancia a que su equipo, de volver a marcar, pueda superar al Santos de Pe en encuentros consecutivos marcando. "En cuanto al récord, están para batirse y no es lo más importante, quizás para otros lo sea".

No forzar a los tocados

A Zizou le importa más el rival que tiene enfrente, que lleva diez partidos sin perder (desde abril). "Nosotros sabemos que vamos a encontrar un muy buen equipo que ha hecho un inicio de temporada muy bueno. Pero para nosotros no va a cambiar nada. Intentaremos ir para hacer un buen partido y ganarlo", recordó antes de valorar el paso de Asier Illarramendi, el líder del centro del campo de los vascos, por el Real Madrid. "Aquí hay mucha presión, pero creo que Illarra lo hizo bien. Es verdad que se esperaba más de él, pero donde está ahora es un sitio donde está a gusto y se le ve en el campo. Cuando hay un cambio como de la Real Sociedad al Madrid es diferente cada uno cómo lo soporta. no lo hizo mal, lo pudo hacer mejor, sí, pero ahora lo está haciendo fenomenal porque es un gran jugador".

En esa posición de centro del campo compartía espacio con Toni Kroos, que no estará en Anoeta. "Cuando uno no entrena el día anterior, no puede estar en el equipo. Es lo que pasa con Vallejo y Kroos, que se han resentido de unas molestias. No vamos a arriesgar. En una temporada hay momentos complicado, lo tenemos ahora con los lesionados. Lo de Jesús y Toni no es mucho y no vamos a ser tontos. Kovacic se va a quedar fuera y no queremos que pase con otro jugador. Y lo de Ceballos no es nada. Antes de ayer tenía un poco de molestias, pero se ha entrenado bien", dijo en tono tranquilizante sobre el centrocampista andaluz. "Vamos a ver. Dani estará mañana dentro del grupo. Todos los jugadores tienen que tener paciencia, es lo más importante. Todos van a tener oportunidad de jugar, seguro. Hasta ahora, no lo hicimos tan mal. Por el tema de Dani seguro que él ya está listo para jugar, pero creo que las cosas llevan su tiempo y está entrenando bien. Cuando tenga la oportunidad de jugar de titular, lo hará bien", vaticinó.

No quiso anunciar si será titular o tendrá otra opción de inicio Marcos Llorente. "No lo voy a compartir, pero sé cómo vamos a jugar mañana. Al final son cosas que pasan. Es inevitable que haya momentos donde haya lesiones, también jugadores expulsados... Es inevitable. Paciencia. Mañana vamos a salir con un equipo muy bueno y jugadores en el banquillo también. Es lo que me interesa".

Uno de los que no estará es Cristiano Ronaldo, que cumplirá en Anoeta el último de los cinco encuentros de sanción tras su empujón en la Supercopa de España a De Burgos Bengoetxea.

"Es el último partido de Cristiano fuera. Le necesitamos porque es Cristiano y por lo que ha hecho y es. Pero tenemos una plantilla para hacer bien sin Cristiano. Es importante saber que tenemos otros jugadores que lo pueden hacer bien. Mañana no contaremos con muchos jugadores que normalmente juegan, pero confío en los que van a salir y que mañana lo vamos a hacer bien", insistió antes de buscar el lado positivo de la ausencia del luso, que quizá esté más descansado al final de campaña.

"Está claro que es lo que hay que pensar, que es algo que será positivo y le va a permitir estar bien físicamente. Ha jugado dos veces 90 minutos con su selección, también el Trofeo Bernabéu. Respecto a la sanción, ha podido estar mejor físicamente y lo hemos visto. En Champions hemos visto que va ganando en potencia. Se trata de mantener este nivel hasta el final. En cuanto a la dinámica, no tenemos elección. Cuando está presente, todos contentos. Cuando no está, tenemos que lidiar con ello. Confío en todos los jugadores y cuando tienen la oportunidad de jugar, suelen hacerlo bien. No lo hemos hecho tan mal, es cierto. Me da la impresión de que a veces hacemos las cosas mal. Podemos jugar durante 90 minutos a buen nivel. En los últimos partidos no lo hicimos, pero en general lo hacemos bastante bien", valoró.