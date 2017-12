Mundial de Clubes | Final Zidane: «Voy a defender hasta la muerte a Benzema» 00:48 Zinedine Zidane. / Foto: Amr Abdallah Dalsh (Reuters) | Vídeo: Atlas «Karim es uno de los mejores en el juego de equipo. Esto yo lo valoro muchísimo», señala el técnico del Real Madrid ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 15 diciembre 2017, 19:12

Zinedine Zidane volvió a salir en apoyo de Karim Benzema. "Le voy a defender hasta la muerte", manifestó el técnico del Real Madrid la víspera de la final del Mundial de Clubes ante el Gremio de Porto Alegre y dos días después de que el ariete fallase numerosas ocasiones en las semifinales ante el Al Jazira. "No estoy de acuerdo con las críticas. Lo que me interesa no es sólo el gol. Karim es un jugador diferente, que no va a marcar 50 o 60 goles, pero ha marcado muchísimo con esta camiseta. Hace otras cosas y a mí me gusta lo que hace Karim para el equipo. Karim es uno de los mejores en el juego de equipo. Esto yo lo valoro muchísimo. Le voy a defender hasta la muerte", apuntó el preparador. "Hay jugadores que a veces no juegan tan bien, pero yo les defiendo también cuando lo pueden pasar mal, que no es el caso de Karim", puntualizó.

Remarcó el francés que afronta el duelo ante el Gremio con "ilusión" de llevar a casa otro título. "Estamos aquí para eso", comentó en una rueda de prensa en la que recordó que el billete para Abu Dabi lo obtuvo el cuadro de Chamartín por ganar la 'duodécima' en Cardiff y que los trofeos son "lo más bonito que existe en el fútbol". Advirtió no obstante de que para sumar uno más el sábado será preciso jugar "un muy buen partido" ya que el cuadro brasileño que entrena Renato Gaúcho es "un rival que se va a defender y tiene la posibilidad de hacer daño al Real Madrid". "Estamos creciendo, pero hay que demostrarlo y mañana es un buen partido para hacerlo", acotó.

Volvió a negar Zidane que su equipo completase un mal encuentro ante el Al Jazira en semifinales, pese a tener que remontar a un rival de un potencial muy inferior. "No creo que estuviésemos mal, tuvimos ocasiones. Lo que fue raro fue no meter un gol en 45 minutos", dijo el técnico, que admitió que hubo "cosas que pasaron" y que ante el Gremio deben hacerlo "mejor".

Incidió en la necesidad de mejorar a la hora de frenar los contragolpes, algo que no supo hacer la escuadra de Chamartín ante el equipo emiratí y que es uno de los principales recursos del Gremio. "Lo vamos a intentar porque es un equipo técnico, físico, que juega a la contra y vamos a intentar preparar este aspecto mejor. Estamos convencidos de hacer un mejor partido en este aspecto y también con el balón", remarcó.

Contento con Bale

Desdeñó el preparador la condición de favorito que Renato Gaúcho, técnico del Gremio, adjudica al Real Madrid. "No estoy de acuerdo, es una final y está 50-50. El Gremio ha merecido estar en la final, como nosotros, y no hay favorito en una final", indicó. Se le cuestionó también sobre las palabras en las que su colega reivindicaba ser mejor que Cristiano. "Es un poco fuerte, pero cada uno puede opinar y tiene derecho. Ha sido un buen jugador, pero no comparto eso. Cristiano, para mí, mucho mejor", manifestó Zidane.

Se felicitó por el impacto de Bale en los dos únicos partidos que ha disputado en más de dos meses y medio de competición, con una actuacion clave para que el Real Madrid pasase a octavos en la Copa del Rey y un tanto que valió el billete para la final del Mundialito. "Muy contento, por Gareth, pero sobre todo por el equipo. Contento por verlo entrenando con regularidad, que es lo más importante. Le veo bien, muy contento y alegre con los compañeros. Vamos a ver su evolución. Mañana es una final y está preparado".

Tuvo por último palabras de elogio para el egipcio Salah, uno de los pretendidos objetos de deseo del Real Madrid. «Es un gran jugador. Lo ha demostrado jugando en la Roma, ahora en el Liverpool. Es un jugador importante que va creciendo. Todavía es joven y puede dar todavía más al fútbol», indicó, señalando que se trata de un jugador al que aprecia «mucho».